В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

Перед встречей в нормандском формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского

/ Фото: president.gov.ua

При участии президента Украины Владимира Зеленского во вторник состоялось координационное совещание в рамках подготовки ко встрече в "нормандской формате", в ходе котором обсудили и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

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"Решено, что перед встречей в "нормандской формате" состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

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Ранее президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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