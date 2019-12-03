Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

3 декабря, 22:08

Перед встречей в нормандском формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского

/ Фото: president.gov.ua

При участии президента Украины Владимира Зеленского во вторник состоялось координационное совещание в рамках подготовки ко встрече в "нормандской формате", в ходе котором обсудили и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

Реклама

"Решено, что перед встречей в "нормандской формате" состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

В тренде
Новый закон об особом статусе Донбасса принимать не будут

Ранее президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский совещание Нормандская четверка нормандский формат Офис президента

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Зеленский выступил с видеообращением о встрече
Зеленский выступил с видеообращением о встрече "Нормандской четверки"Политика
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
"Самый деликатный вопрос": Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в ПарижеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...