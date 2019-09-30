В Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в США

В настоящее время идет подготовка официальной встречи лидеров двух стран

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о подготовке официального визита главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

"Хочу вам сказать, что этот разговор (телефонный разговор президентов Украины и США 25 июля – Ред.) – часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совершенно другие вопросы", - отметил Ермак.

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"Именно по инициативе президента Трампа было так конкретно акцентировано: так, торговля – с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри, с украинской стороны... То есть, на сегодняшний день мы имеем такие расписание и задачи по подготовке уже официального визита", - отметил Ермак.

Напомним, рабочий визит Владимира Зеленского в США состоялся 23-26 сентября. Он участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита президент Украины провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и еще с рядом глав государств и правительств и международных организаций.

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