В ООН заявили о необходимости новых мер для закрепления режима тишины на Донбассе

В ООН отмечают, что стороны должны без промедления отвести тяжелое вооружение и развести войска

Фото: AFP

В ООН заявили о необходимости новых мер для закрепления режима тишины на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/345/f4c/5c6345f4c4d4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/345/f4c/5c6345f4c4d4e.jpg 2019-02-13T00:20:00+02:00 Политика В ООН отмечают, что стороны должны без промедления отвести тяжелое вооружение и развести войска

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча заявляет о необходимости согласования дополнительных мер для закрепления стойкого и необратимого режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по поводу четвертой годовщины со времени подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Йенча заявил, что появление жертв среди людей и разрушения на Донбассе объектов критической инфраструктуры продолжаются на почти еженедельной основе.

"В то же время оценивается, что 1,8 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами. Периодическое обострение напоминает нам о нестабильной реальность вдоль линии разграничения, которая продолжает негативно влиять на без того сложную социально-экономическую ситуацию и продолжение разрушения инфраструктуры в зоне конфликта", – заявил Йенча.

Читайте также Сайдик: Завершение конфликта на Донбассе пока не просматривается

"Существует настоятельная необходимость согласовать дополнительные меры, которые сделают режим прекращения огня устойчивым и необратимым. Без промедления, приоритетом сторон должен быть отвод тяжелого вооружения из населенных районов, разведение сил, и защита критической гражданской инфраструктуры", – подчеркнул он.

Йенча заявил, что ООН полностью предана продолжению оказания гуманитарной помощи.

Помощник генерального секретаря ООН заявил, что Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем проведения переговоров.

"Хотя дипломатические усилия в рамках Минских соглашений продолжаются, положения Минских соглашений, увы, остаются в основном невыполненными, в том числе их ключевые вопросы безопасности и политические аспекты", – подчеркнул он.

"Переговоры, кажется, потеряли импульс. При этом, главные заинтересованные стороны неспособны или незаинтересованны добиться договоренности относительно ключевых дальнейших шагов или отклоняются от сосредоточивания внимания на выполнении согласованных шагов", - сказал Йенча.

Также он заявил, что "на протяжении последних пяти лет конфликт на востоке Украины не является спящим, и не является замороженным".

"Это конфликт, который происходит в сердце Европы и продолжает приводить к жертвам", - заявил Йенча.

Также он добавил, что на этой неделе еще один раунд переговоров состоится в Минске в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В ООН искренне надеются и ожидают, что соответствующие стороны достигнут ощутимых результатов на этих встречах и выполнят решение добросовестно и без задержек", – подчеркнул Помощник генерального секретаря ООН.

"Организация Объединенных Наций вновь призывает к быстрому прогрессу в выполнении Минских соглашений. Организация Объединенных Наций также настоятельно призывает стороны избегать любых односторонних шагов, которые могут углубить, разделить или отойти от духа и буквы Минских соглашений", – сказал он.

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Задекларированный повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ООН заявили о необходимости новых мер для закрепления режима тишины на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.