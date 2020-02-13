В ОПУ подтвердили визит Зеленского на Мюнхенскую конференцию

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля посетит Германию, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Как мы ранее уже писали, помимо высшего руководства Германии, в конференции примут участие, среди прочих, министр иностранных дел России Сергей Лавров, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Майк Помпео и еще ряд американских чиновников, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, основатель Facebook Марк Цукерберг и много других высокопоставленных гостей.

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Отметим, что в докладе Мюнхенской конференции-2020 высоко оценили Зеленского и его влияние на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе. Международная кризисная группа включила войну в Украине в десятку главных вооруженных конфликтов в мире.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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