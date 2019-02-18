Итоги Мюнхенской конференции: почему Путин может выиграть, пока Украина занята выборами

Мировые лидеры говорили о новой гонке вооружений из-за разрыва Договора о РСМД между США и Россией, который не учитывал растущий военный потенциал Китая

Майкл Пенс и Ангела Меркель. Фото: AFP

Итоги Мюнхенской конференции: почему Путин может выиграть, пока Украина занята выборами Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9bd/e3a/5c69bde3a5736.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9bd/e3a/5c69bde3a5736.jpg 2019-02-18T07:51:00+02:00 Евросоюз Мировые лидеры говорили о новой гонке вооружений из-за разрыва Договора о РСМД между США и Россией, который не учитывал растущий военный потенциал Китая

В воскресенье в баварской столице подводили итоги 55-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла под слоганом "Большой пазл: кто соберет детали?". Именно так называется ежегодный отчет конференции, где, по словам ее главы Вольфганга Ишингера, сформулирован главный вопрос 2019 года: что придет на смену либеральному мировому порядку, который был сформирован после Второй мировой? Открывал конференцию Ишингер в джемпере с флагом Евросоюза, где явно недоставало одной звезды, что символизирует Brexit. Но о теме выхода Великобритании из Евросоюза мировые лидеры упомянули вскользь. Все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Правда, если раньше риторика Вашингтона и ключевых европейских столиц совпадала, то эта Мюнхенская конференция продемонстрировала раскол политики Запада по отношению к агрессивной политике России.

НАТО: все за одного, или каждый сам за себя?

"Я боюсь, что многие из вас приехали сюда не поговорить друг с другом, а поговорить друг о друге", – заявил Вольфганг Ишингер, открывая 55-ю Мюнхенскую конференцию. Все начиналось в далеком 1963-м, когда немецкие и американские лидеры впервые собрались в баварской столице обсудить, что делать с растущими аппетитами Советского союза. Тогда НАТО только начинал развиваться и расширяться, а "холодная война" была в самом разгаре.

Мюнхенскую конференцию-2019 можно смело назвать, с одной стороны, продолжением прошлогоднего саммита НАТО в Брюсселе, где впервые заговорили о том, что либеральный мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны, разрушен. С другой, ежегодная встреча в баварской столице стала, своего рода, подготовкой к юбилейному саммиту союзников в декабре в Лондоне – в этом году Альянс празднует 70-летие своего основания. Было бы символично, если бы именно в Лондоне, который лихорадит от "Брексита", мировые лидеры ответили на вопрос: что придет на смену либеральному мировому порядку, и как бороться с новыми вызовами?

"Если верить ходу мысли в ключевых столицах, мир вступает в эру конкуренции великих держав. В стратегических документах США, Китай и Россия названы двумя главными претендентами (на роль конкурентов США – Авт.). В своем письме об отставке министр обороны Джеймс Мэттис повторил свои главные опасения: "Очевидно, что Китай и Россия хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью – получить право вето на экономические, дипломатические и решения в области безопасности, продвигая собственные интересы за счет своих соседей – Америки и наших союзников", - говорится в отчете Мюнхенской конференции.

Для того, чтобы США и НАТО в целом могли противостоять новым вызовам, необходимо, как минимум, единство внутри самого Альянса. Но, как показала 55-я Мюнхенская конференция, набор разногласий, которые продолжают подрывать доверие союзников друг к другу, только увеличивается.

Во-первых, после того, как Дональд Трамп потребовал от союзников увеличения оборонных расходов до 2% ВВП (что Ангела Меркель, выступая на конференции, подвергла сомнению), в ключевых европейских столицах снова заговорили о собственной европейской армии. Особенно на этом сакцентировал внимание министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, мол в европейской армии Америка не должна видеть конкурента НАТО. На что сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил: "Меня, как и Дональда Трампа, интересуют результаты, и мне все равно, как вы их достигнете". Правда, по словам военных экспертов и аналитиков, дальше разговоров по созданию европейской армии дело так и не продвинулось, да и в европейской армии каждый видит свое: Франция хочет создать EI2 (European Intervention Initiative), куда бы могли войти даже не члены ЕС, а Германия продвигает PESCO (Permanent Structured Co-operation), исключительно для 25 стран-членов Евросоюза.

Во-вторых, разногласия продолжают разъедать союзников и по иранскому ядерному соглашению, из которого Штаты вышли в мае прошлого года. Выступая на Мюнхенской конференции вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников стать на сторону Вашингтона, расширив санкции против Тегерана. "Иранский ядерный режим открыто призывает к новому Холокосту, угрожая стереть Израиль с лица земли. Пришло время для наших европейских партнеров выйти из иранской ядерной сделки", - заявил Майк Пенс. Ранее США предупреждали, что европейские банки и компании могут попасть под "каток" американских санкций за сотрудничество с Ираном. Но стать на сторону США ни Великобритания, ни Франция с Германией, которых поддерживают Россия и Китай, подписанты иранского ядерного соглашения, не спешат.

В-третьих, Мюнхенская конференция обнажила существенные противоречия по линии сдерживания России. Вице-президент Майк Пенс абсолютно четко заявил, что Москва должна ответить за агрессию против Украины, раскритиковав "Северный поток-2". Ангела Меркель, выступая на конференции, с одной стороны заявляла, что выход США из ядерной сделки по Ирану рискует укрепить позиции России в регионе, с другой – что политически прекращать диалог с Россией было бы неправильно. А по "Северному потоку-2" немецкий канцлер и вовсе вспомнила времена "холодной войны". Мол, если и тогда Запад Германии импортировал большие объемы российского газа, то почему Берлин должен отказываться от этого сейчас?

Новая гонка вооружений: трое в лодке, включая Китай

Как раз накануне очередной встречи в баварской столице, США вышли из Договора о РСМД, который в 1987 году подписывали Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Тогда две сверхдержавы договорились больше не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Договор, по сути, поставил точку в затяжной "холодной войне", когда Советский Союз разместил 400 ядерных боеголовок, направленных на Европу, а США ответили размещением на европейском континенте ракет Pershing и крылатых ракет.

Еще при Бараке Обаме Штаты заявляли, что Россия нарушает Договор, а в прошлом году Дональд Трамп пригрозил односторонним выходом из ДРСМД, если Россия не согласится уничтожить ракеты 9M729, дальность которых превышает нижний предел в 500 км, установленный Договором. По официальной версии 9M729 – это модернизированная версия "Искандер-М", но ходят слухи, что ее могли разработать на базе крылатой ракеты намного большей дальности. В декабре Вашингтон дал Москве 60 дней, чтобы сесть за стол переговоров, но Россия в ответ потребовала от США уничтожить системы ПРО МК-41, развернутые в Румынии.

После встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно начинать готовиться к миру без Договора. Он напомнил, что именно здесь в Мюнхене 12 лет назад во время скандальноизвестной речи Путина об однополярном мире, Россия первая подвергла сомнению необходимость сохранения ДРСМД. "Хоть мы и хотим избежать гонки вооружений, но мы не можем позволить себе быть наивными. Мы должны готовиться к миру без ядерного соглашения и с большим количеством российских ракет в Европе", – заявил Йенс Столтенберг.

Интересно, что в отличие от ядерного соглашения по Ирану, выход США из ДРСМД европейские союзники поддерживают. Никто не скрывает, что этот шаг может подтолкнуть мир к очередной гонке вооружений. Но, по словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, Договор и без того давно устарел, так как не сдерживал военный рост Китая. Плюс, по его словам, появилось новое гиперзвуковое и лазерное оружие, которое не подпадало под запрет ДРСМД. А Ангела Меркель, в свою очередь, открыто призвала Китай сесть с Россией и США за стол переговоров.

"Разоружение – это то, над чем мы должны работать. И мы будем очень рады, если переговоры будут проходить не только между Россией и США, но и если к ним присоединится Китай", – заявила Ангела Меркель. Правда, пока в Поднебесной такие предложения воспринимают крайне негативно.

Новые санкции и система ПРО vs "Северный поток-2" и выборы

Для Киева 55-я Мюнхенская конференция по безопасности прорывной не стала, но и провальной ее назвать тоже нельзя. По крайней мере, получила Украина гораздо больше, чем ожидала. В выступлениях всех без исключения европейских и американских лидеров звучали слова солидарности с Украиной в развязанной Россией войне. Правда, каждый эту солидарность проявлял по-своему. Во время выступления на конференции и двусторонней встречи с украинской делегацией вице-президент Майк Пенс заявил, что Россия должна ответить за свою агрессию, а украинцам передал: "Мой сигнал и для вас (говоря в адрес Петра Порошенко – Авт.) лично, и для украинцев: мы с вами. Это особенно важно после событий в Керченском проливе".

Канцлер Германии Ангела Меркель также публично говорила о поддержке Украины, но в своем стиле: "Я на стороне Порошенко, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2" остаются для меня важными. Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером".

По словам Павла Климкина, после двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции, российская агрессия против Украины многими до сих пор воспринимается "как драматическое кино, которое они смотрят со своей комфортной диванной реальности". Однако, по словам главы нашего МИДа, все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – с Россией нужно что-то делать, и с комфортной наблюдательной позиции этого точно не сделаешь.

Возможно, именно поэтому немецкий евродепутат и официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер предложил создать европейскую систему ПРО с участием Украины. "ДРСМД прекратил действовать и мы оказались перед новыми вызовами. Мы можем предложить совместно построить противоракетную систему с участием Германии, Франции, Польши, Литвы и Украины. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты. Это то, что действительно может убедить людей в Польше и Украине в том, что мы предлагаем защиту. Это то, что может объединить Европу", – заявил Вебер.

Уже традиционно на полях Мюнхенской конференции прошел украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука. Среди панелистов были спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, президент Эстонии Керсти Кальюланд и командующий армией США в Европе в 2014-2017 гг. Бен Ходжес. Говорили, в основном, о российской агрессии, о необходимости единства Запада в поддержке Украины. Но все же большую часть дискуссии посвятили президентским выборам в Украине, дав выступить двум кандидатам в президенты, которые, так или иначе, критиковали нынешнюю ситуацию в Украине.

Но, без привязки к фамилиям, кандидатам в президенты и представителям власти стоит напомнить, что чем больше они будут углубляться в междоусобную борьбу за главный пост страны и кресла в парламенте, тем больше от этого на международной арене будет выигрывать Россия. На прошлой неделе Москва уже выиграла очередной раунд борьбы за "Северный поток-2": Франция и Германия согласовали поправки к Газовой директиве, которые, по сути, разрешают достроить вторую нитку "Северного потока" через Балтийское море до Германии. А впереди – очередное продление персональных и экономических санкций против России за аннексию Крыма и войну на Донбассе, не говоря уже о программе максимум – добиваться, чтобы США и ЕС ввели новые ограничения.

А сегодня, по словам Петра Порошенко и Павла Климкина, Совет ЕС должен принять "азовский пакет" санкций на 124 страницы, который, так уж совпало, лидерам ЕС удалось согласовать в первый день Мюнхенской конференции. Правда, по информации брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, в "азовском пакете" будут исключительно персональные санкции против примерно 8 россиян (офицеры и российские судьи), причастных к задержанию 24 украинских моряков в конце ноября около Керченского пролива. Расширенный пакет экономических санкций против России, судя по всему, спустя три месяца агрессии России против украинских ВМС, в Евросоюзе согласовать не смогли.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.