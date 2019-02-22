В Парламентской ассамблее ОБСЕ сделали заявление по Донбассу

В Вене собрались на зимнюю сессию ПА ОБСЕ, на которой, среди прочего, обсуждают и Украину

В Парламентской ассамблее ОБСЕ сделали заявление по Донбассу 2019-02-22T12:10:16+02:00 Политика В Вене собрались на зимнюю сессию ПА ОБСЕ, на которой, среди прочего, обсуждают и Украину

Решение конфликта на Донбассе в приоритете работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ до открытия зимней сессии.

Согласно документу, Организация и впредь будет способствовать ослаблению напряженности на Донбассе и поддерживать усилия по поиску мирного урегулирования. В ОБСЕ отметили – обеспокоены тем, что Минские соглашения не выполняются, а также ситуацией вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщалось, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ выступил против российских наблюдателей на выборах в Украине. Президент организации Георгий Церетели отметил, что страны ОБСЕ имеют право на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако в случае Украины сейчас другая ситуация.

На днях председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили Украину. В европейской организации призвали к выполнению Минских соглашений, а Россия традиционно обвинила Киев в их "срыве". Как отметил Лайчак, переговорный процесс – договорились или нет – прямо влияет на жизнь людей на оккупированных территориях.

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