В Парламентской ассамблее ОБСЕ сделали заявление по Донбассу
В Вене собрались на зимнюю сессию ПА ОБСЕ, на которой, среди прочего, обсуждают и Украину
Решение конфликта на Донбассе в приоритете работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ до открытия зимней сессии.
Согласно документу, Организация и впредь будет способствовать ослаблению напряженности на Донбассе и поддерживать усилия по поиску мирного урегулирования. В ОБСЕ отметили – обеспокоены тем, что Минские соглашения не выполняются, а также ситуацией вокруг Азовского моря и Керченского пролива.
Как сообщалось, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ выступил против российских наблюдателей на выборах в Украине. Президент организации Георгий Церетели отметил, что страны ОБСЕ имеют право на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако в случае Украины сейчас другая ситуация.
На днях председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили Украину. В европейской организации призвали к выполнению Минских соглашений, а Россия традиционно обвинила Киев в их "срыве". Как отметил Лайчак, переговорный процесс – договорились или нет – прямо влияет на жизнь людей на оккупированных территориях.
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