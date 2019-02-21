Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ против российских наблюдателей на выборах в Украине

Страны ОБСЕ имеют право на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако в случае Украины сейчас другая ситуация

Фото: Сегодня

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ против российских наблюдателей на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg 2019-02-21T22:51:00+02:00 Политика Страны ОБСЕ имеют право на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако в случае Украины сейчас другая ситуация

Направление Россией своих наблюдателей в миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ по мониторингу за президентскими выборами в Украине нецелесообразно учитывая существующие реалии. Об этом заявил в президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, передает Укринформ.

"Я думаю, что это нецелесообразно делать в нынешних условиях, ведь это может нести непредвиденные риски, это вопрос безопасности и это может быть также провокационным", – заявил Церетели, комментируя возможность направления Россией своих наблюдателей в миссию ПА ОБСЕ по мониторингу за президентскими выборами в Украине.

Церетели отметил, что вопрос возможного участия российских наблюдателей в составе миссии ПА ОБСЕ обсуждался на постоянном комитете ПА, "а также во время двусторонних встреч с обеими делегациями".

По его словам, конечно страны-участницы ОБСЕ имеют право подавать заявки на регистрацию на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако "в случае Украины сейчас другая ситуация". Президент ПА ОБСЕ отметил, что в Украине продолжается реальный конфликт, ежедневно фиксируются многочисленные нарушения, "недавно сбили БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

"Это – не простая ситуация, никто не скажет, что это обычная ситуация. И я думаю, что на этом фоне надо принимать во внимание, что Украина имеет собственное внутреннее законодательство, является ее суверенным правом ... Позиция украинской стороны также легитимна, ведь согласно украинскому законодательству Россия признана как страна-агрессор", – заявил он.

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Церетели также сообщил, что во время встречи с российской делегацией пытался донести эту позицию.

"Думаю, я объяснил свою позицию: да, есть право подать заявку в эту миссию, но мы должны принимать во внимание существующую реальность в Украине", – сказал он.

По его словам, миссия в Украину на запланированные в конце марта президентские выборы очень важна.

"Думаю, это будет одна из самых больших по размерам миссия ПА ОБСЕ, многие наши членов заинтересованы", – сказал он.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у российских наблюдателей нет шансов понаблюдать за украинскими выборами.

Ранее стало известно, что Россия намерена отправить на выборы в Украину своих наблюдателей в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

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