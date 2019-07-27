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В партии "Слуга народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН

27 июля, 14:08

Имена кандидатов назвал глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив
Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив.

Глава предвыборного штаба политсилы "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий.  Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак. Они оба избраны народными депутатами по списках партии "Слуга народа". Об этом пишет lb.ua.

По словам Корниенко, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил Корниенко.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", – сказал глава штаба о Бабаке.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, партия намерена продолжить их реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", – добавил глава штаба партии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проводит конкурс на должность руководителя Одесской  области. Он обратился к жителям области за советом по пяти кандидатурам.

Кроме этого, Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности уволенного начальника СБУ по Донбассу Александра Карпенко. Глава государства подписал соответствующий указ.

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Тег Минздрав, кандидат, мон , слуга народа

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