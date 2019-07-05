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Зеленский назначил троих чиновников в СБУ

5 июля, 11:16

Глава государства назначил двух заместителей главы СБУ и начальника Главного следственного управления спецслужбы

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности уволенного начальника СБУ по Донбассу Александра Карпенко. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Кроме того, еще одним заместителем главы СБУ стал Анатолий Дублик.

Также указом президента Богдан Тиводар назначен начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. До недавнего времени эту должность занимал Григорий Остафийчук.

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Отметим, президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег СБУ, указ, Зеленский, назначение, Карпенко

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Сегодня

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