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"В поисках работы": Савченко официально стала безработной

10 сентября, 12:26

На парламентских выборах политик потерпела сокрушительное фиаско и теперь ищут работу

/ Фото: AFP

Бывший народный депутат (Верховной Рады восьмого созыва) Надежда Савченко подтвердила, что на данный момент она безработная, обратившись в Центр занятости. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Неожиданно, среди СМИ вызвала фурор новость, что я обратилась в Центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране", – написала она.

Савченко напомнила, что в Украине десятки тысяч безработных людей, которые выживают подзаработками и не могут найти официально оформленную работу в трудовую книжку.

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"Надеюсь вопрос безработицы в Украине и поиск работы украинцев за рубежом будет интересен новой власти", – добавила экс-нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", на досрочных парламентских выборах политик не прошла в Верховную Раду IX созыва – Надежда Савченко провалила выборы с очень скромным результатом, набрав очень малое количество голосов на 51-м округе в Донецкой области.

Позже последовала неожиданная реакция Нади Савченко на выборы. Кроме того, после фиаско на мажоритарном округе экс-нардеп устроила костер из своих агитматериалов.

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работа центр занятости Савченко

Источник: Сегодня

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