"Народ меня освободил": неожиданная реакция Нади Савченко на выборы

После фиаско на мажоритарном округе экс-нардеп устроила костер из своих агитматериалов

Надежда Савченко. Фото: AFP

Фиаско одиозной Нади Савченко на состоявшихся 21 июля внеочередных парламентских выборах ее не только не расстроило, но и принесло облегчение.

На своей странице в Facebook экс-нардеп написала, что после ее разгромного поражения самовыдвиженцу Александру Ковалеву на одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области она чувствует "свободу".

"Я, наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз это ощущение невероятное!" – призналась Савченко.

При этом она пожелала всем "освобождения, собственного выбора и своей дороги", а также нести ответственность, когда придет час расплаты.

Савченко также опубликовала достаточно символическое фото, на котором она сжигает собственные агитационные материалы.

Фото: страница Надежды Савченко в Facebook

Напомним, что на досрочных выборах в Верховную Раду Надежда Савченко, которая выдвинула свою кандидатуру на одномандатном округе, сумела заручиться голосами лишь восьми избирателей.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.

Кроме того, вы можете ознакомиться со всеми победителями мажоритарных округов, которые проходят в Раду IX созыва.

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