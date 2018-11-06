В Раде готовятся удешевить растаможку "евроблях": комитет парламента одобрил нужное решение

Сегодня, 23:04

По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает "РБК-Украина" во вторник, 6 ноября.

В частности, члены комитета рекомендуют принять во втором чтении законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств №8487, а также проект закона О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №8488.

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По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

"Прошу вас рекомендовать Верховной Раде законопроект регистрационный номер №8488 с предложениями с учетом поправок в таком варианте принять в целом как закон. Решение принято", – заявила Южанина.

Ранее стало известно, что  ставки "от Южаниной" вызвали бурю возмущений среди водителей. 7 ноября "евробляхеры" планируют провести масштабную акцию в Киеве. Они угрожают заблокировать проспект Победы и правительственный квартал. В акции ожидается участие от до 30 тысяч машин. Протестующие будут требовать уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин.

Ранее нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина сообщила, что законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, вероятно, будут приняты осенью. Как известно, Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах.
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