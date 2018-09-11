В Раде хотят фильтровать бесполезные законопроекты-спам

В Верховной Раде решили бороться с законодательным спамом. "Сегодня" выяснила, за что смогут завернуть инициативу народных депутатов, а также собрала самые странные законопроекты Рады.

Условия

Спикер парламента Андрей Парубий на открытии нынешней сессии ВР пообещал усложнить регистрацию законопроектов:

"Моя инициатива заключается в том, чтобы регистрируемая норма получала поддержку определенного количества депутатов. По численности наименьшей фракции. Чтобы группы депутатов демонстрировали: у документа есть перспективы, и он подан не просто, как пиар-ход того или иного депутата".

Например, сейчас наименьшая фракция в ВР ("Воля народа") насчитывает 19 человек. Значит, если идею спикера поддержат депутаты, для регистрации проекта в ВР нужна будет поддержка минимум 19 человек.

Сегодня в регистрации проекта могут отказать, только если он оформлен не по регламенту ВР. Например, если авторы не добавили пояснительную записку или сравнительную таблицу. Если же речь идет об альтернативном законопроекте и в парламенте уже есть документ, регулирующий этот же вопрос, то разница во времени между их регистрацией не может быть больше двух недель. Парубий пообещал в ближайшее время внести в ВР свой законопроект об изменении регламента.

Рекордсмены

По данным Комитета избирателей Украины, ВР остается лидером по числу законопроектов среди европейских парламентов — наши нардепы в среднем регистрируют 1800 инициатив в год. Их норвежские коллеги — 5, швейцарские — 6. В Греции за год парламентарии предлагают в среднем 13 изменений. Ближе всего к нам итальянский парламент с 644 инициативами.

"Большинство представленных законопроектов — низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект получает негативные выводы главного научно-экспертного управления ВР, каждый третий — министерства финансов. Законами становятся только 12% инициатив", — говорит глава КИУ Алексей Кошель.

После открытия очередной сессии проблема только обостряется — за летние каникулы (длились с 13 июля по 3 сентября) народные депутаты подали 77 законопроектов. За первую неделю этой сессии — уже 58.

Засорение

По мнению политолога Владимира Фесенко, идея предложенная Парубием, может решить проблему спама в парламенте, поскольку многие законопроекты чисто символические и подаются ради пиара.

"На это тратятся время, силы комитетов, идет засорение информационного поля. Если инициатива будет выдвигаться от группы депутатов, минимум десятерых, например, это поможет уменьшить уровень спама", — объясняет он.

По его словам, такие изменения менее всего выгодны мажоритарщикам, а вот фракционные нардепы могут и поддержат такое новшество. Но по мнению политаналитика Руслана Бортника, инициатива спикера может столкнуться с проблемами:

"Прежде всего нужно смотреть в Конституцию. Там прописано право каждого депутата на законодательную инициативу. Особенно, если учитывать, что сейчас в Украине есть мажоритарщики — депутаты, которых индивидуально избирает часть населения страны. И в этом свете такая инициатива выглядит сомнительно и может быть обжалована в Конституционном суде".

Расстрел за взятку и вышитая карта

Даже беглый анализ законопроектов, поданных в ВР, дает возможность оценить креатив нардепов. Так, совсем был подан законопроект, запрещающий публично проявлять свою сексуальную ориентацию, чтобы морально не растлевать народ. В частности, запрет касается открытых собраний и митингов. Пока этот документ ждет вердикта комитета. В прошлом же году был зарегистрирован законопроект, предполагающий чтение молитвы "Отче наш" перед каждым заседанием ВР, но его зарубили в комитетах. Отличились депутаты и в 2015-м, предложив законодательно повесить в сессионном зале полотно с вышитой картой Украины. Но и этот проект сняли с рассмотрения. Есть в ВР и проект, который предлагает переименовать копейку в рубль, поскольку исторически он (рубль) — "обрубок гривни". Радикальное решение регистрировали для борьбы с коррупцией: проект предполагал расстрел за особо крупное взяточничество — более 425 тыс. грн. В 2014 году был подан законопроект, который предполагал ввести запрет на вывоз сала из Украины и дать ему статус "национального достояния".