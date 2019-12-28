Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Раде хотят выделить лишь один день для голосования

28 декабря, 23:38

По вторникам и средам будут обсуждать, по четвергам - голосовать

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Верховной Раде 27 декабря зарегистрировали законопроект №2691 о едином дне для голосований за законопроекты.

Ее авторами стала группа депутатов Верховной Рады во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Законопроект предусматривает, что по вторникам и средам парламент будет обсуждать законопроекты, а в четверг – голосовать (в том числе по правкам). В пятницу будут проводить час вопросов к правительству, объявлять запросы, обсуждать законопроекты и слушать выступления депутатов "по разным вопросам".

Реклама

Также предлагается отменить необходимость голосовать за включение в повестку дня законопроектов, определенных президентом как безотлагательные. Подписание таких законопроектов нельзя будет остановить без подписей 45 народных депутатов. Безотлагательные президентские законопроекты будут рассматриваться не только вне очереди, как сейчас, но еще и по сокращенной процедуре.

В тренде
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

Также внесенный законопроект запрещает внесение идентичных предложений и правок. В сравнительную таблицу их будут вносить как один.

Ранее стало известно, что на сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта о медиа, поданного народными депутатами от партии "Слуга народа". Текст опубликован на портале Верховной Рады.

Кроме того, в конце года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые ранее приняла Верховная Рада.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада голосование законопроект слуга народа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция Зеленского
Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция ЗеленскогоПолитика
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Трамп ошибался насчет коррупции в Украины: посол объяснил почему
Трамп ошибался насчет коррупции в Украины: посол объяснил почемуПолитика
Деньги уже на украинских счетах: Зеленский отреагировал на получение средств от
Деньги уже на украинских счетах: Зеленский отреагировал на получение средств от "Газпрома"Политика
Лишение мандата за
Лишение мандата за "кнопкодавство": у Зеленского отреагировали на решение КСУПолитика
Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря
Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабряПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...