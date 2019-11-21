Регулирование СМИ и блогеров: в "Слуге народа" представили Закон о медиа

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Украинские власти хотят ввести регулирование виртуального пространства в связи с чем онлайн-медиа, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация, а блогеров могут приравнять к СМИ.

Такие инициативы оформлены в Законе о медиа, который на закрытой встрече со СМИ 21 ноября представили замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук и народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом сообщает LIGA.net.

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Последний напомнил о том, что в некоторых европейских странах существует добровольная регистрация онлайн СМИ, и попросил украинские медиа присоединиться к решению разработки соответствующего регулирования и в нашей стране.

"Мы все равно это зарегулируем. А вот то, как мы это зарегулируем, сильно зависит от вас", – сказал Александр Ткаченко.

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Максимчук аргументировал необходимость регулирования виртуального медийного пространства войной, которая ведется против Украины и множеством "условных сливных бачков", которые "разгоняют дезинформацию".

Вместе с этим, добавил Ткаченко, налоговый комитет Верховной Рады разрабатывает поправки к Налоговому кодексу об налогообложении так называемых провайдеров общего доступа – Facebook, YouTube, Instagram и других.

Также власти хотят урегулировать вопрос блогеров: стоит ли их приравнивать к СМИ и как это увязать с объемом их аудитории.

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Кроме того, украинские суды могут получить право, помимо штрафов, также блокировать онлайн-ресурсы, нарушающие украинское законодательство.

Украинские онлайн-медиа могут столкнуться с необходимостью смены доменных имен – на обязательное .UA. В то же время, что ждет сайты с другими доменами (например, .net и .com) не раскрывается.

Также инициаторы закона предложили принцип fair play для расширения независимости редакционной политики виртуальных изданий. Он заключается в том, что доход СМИ должен быть не меньше объема денежной поддержки владельцем.

Вдобавок к этому, в Минкульте разрабатывают инструмент мониторинга контента в аналоговых и онлайн-СМИ. В связи с этим в Украине может появиться медиа-омбудсмен.

Также может быть введена ответственность за дезинформацию в СМИ и отсутствие исходных данных о медиа. На первый раз – административная, а за систематическое распространение дезинформации – уголовная.

При этом ни оценочные суждения, ни критику к дезинформации приравнивать не станут и, соответственно, за это не будут наказывать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

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