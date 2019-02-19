В Раде началось спецзаседание: присутствуют Порошенко и представители ЕС

Украинские политики с иностранными гостями говорят о годовщине российской агрессии против Украины

Фото: Сегодня

В Раде началось спецзаседание: присутствуют Порошенко и представители ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd7/e59/5c6bd7e59ee3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd7/e59/5c6bd7e59ee3d.jpg 2019-02-19T12:19:00+02:00 Политика Украинские политики с иностранными гостями говорят о годовщине российской агрессии против Украины

В Верховной Раде началось внеочередное специальное заседание по случаю пятой годовщины начала российской агрессии против Украины. Заседание открыл спикер парламента Андрей Парубий.

Он озвучил, что в Верховную Раду пришли президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман с членами правительства, президент Европейского Совета Дональд Туск, член Европарламента Сандра Калиниете, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук, депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис, глава СБУ Василий Грицак, глава Службы внешней разведки Егор Божок, обмудсмен Людмила Денисова.

После оглашения списка гостей, в сессионном зале прозвучал гимн Украины и Парубий открыл внеочередной спецзаседание.

Как сообщалось, сегодня, 19 февраля, утром Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев, а сейчас выступает в парламенте.

На вчерашней встрече с Порошенко Туск заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

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