В Раде началось спецзаседание: присутствуют Порошенко и представители ЕС
Украинские политики с иностранными гостями говорят о годовщине российской агрессии против Украины
В Верховной Раде началось внеочередное специальное заседание по случаю пятой годовщины начала российской агрессии против Украины. Заседание открыл спикер парламента Андрей Парубий.
Он озвучил, что в Верховную Раду пришли президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман с членами правительства, президент Европейского Совета Дональд Туск, член Европарламента Сандра Калиниете, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук, депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис, глава СБУ Василий Грицак, глава Службы внешней разведки Егор Божок, обмудсмен Людмила Денисова.
После оглашения списка гостей, в сессионном зале прозвучал гимн Украины и Парубий открыл внеочередной спецзаседание.
Как сообщалось, сегодня, 19 февраля, утром Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев, а сейчас выступает в парламенте.
На вчерашней встрече с Порошенко Туск заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.
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