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В Раде нардеп Куприй устроил конфликт с Парубием: появилось видео

Сегодня, 16:34

Депутат пришел с требованием к спикеру парламента, но тот не пустил его к микрофону


В Верховной Раде во время сегодняшнего Согласительного совета вспыхнул конфликт, который спровоцировал народный депутат Виталий Куприй.

Нардеп подошел к спикеру парламента Андрею Парубию с требованием поставить вопрос о роспуске Верховной Рады, на что тот был вынужден выключить микрофон, и назвал поведение депутата Куприя пренебрежением к закону.

"Мы должны поддержать инициативу, которая поддержана народом, – самораспуститься", – сказал Куприй.

На что Парубий ответил: "К сожалению, эмоции еще не спали после президентских выборов. И председатель межфракционного объединения в поддержку Зеленского, к сожалению, демонстрирует полное пренебрежение к закону, парламенту, что является неприемлемым. Потому что когда мы идем на выборы, мы говорим, что закон один для всех. Он является одним для всех".

Напомним, недавно случился неприятный эпизод на одном из украинских телеканалов, когда народный депутат Олег Барна напал на представителя команды Зеленского. Нардеп без приглашения пришел на телеканал и "подловил" Святослава Юраша в коридоре, где даже порвал ему рубашку.

На днях Андрей Парубий рассказывал, что после закона об украинском языке, ВР будет рассматривать блок реформ парламента. По его словам, на этой пленарной неделе первое решение, которое будет принято, – это закон об украинском языке.

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Тег Рада, Парубий, нардеп, конфликт, Куприй

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