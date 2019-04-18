После закона об украинском языке ВР будет рассматривать блок реформ парламента – Парубий

По словам спикера ВР, парламент мог бы принять этот закон уже во вторник, 23 апреля

Андрей Парубий. Фото: Facebook.

После закона о функционировании украинского языка как государственного Верховная Рада будет рассматривать законопроекты о реформировании парламента. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Он отметил, что на следующей неделе, которая будет пленарной, "первое решение, которое мы примем – это закон об украинском языке как государственном языке Украины".

По словам спикера ВР, парламент мог бы принять этот закон уже во вторник, 23 апреля, но ввиду того, что многие люди и депутаты, которые 21 апреля будут на избирательных участках на втором туре президентских выборов, "возможно, не успеют добраться до Киева ко вторнику".

"Я ожидаю полную мобилизацию в Чистый четверг в 11.00 (речь идет о 25 апреля -Ред.). На Чистый четверг мы принимали закон о декоммунизации, на Чистый четверг мы примем закон об украинском языке", – заверил Парубий.

Он отметил, что после принятия закона о функционировании украинского языка как государственного "один из блоков, который предлагается мной, председателем ВРУ – это будет блок реформ парламента, и это было давно анонсировано".

По словам Парубия, в частности, речь идет о рассмотрении законопроекта о временных следственных комиссиях парламента.

Парубий сообщил, что 25 апреля в Украину приедет экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс, который возглавляет миссию по реформированию парламента.

По его словам, с председателями фракций договорились, что законопроекты, касающиеся реформирования парламента, будут приняты к началу мая. Спикер парламента добавил, что "это будет большой пакет", предусматривающий "и структуризацию Рады, и распределение комитетов, и ВСК".

Также Парубий отметил, что есть фракции в парламенте, которые настаивают, чтобы в этот пакет были включены законопроекты по определению процедуры импичмента президента Украины. "Но, очевидно, это мы решение будем принимать совместно – на согласительном совете", – добавил председатель ВРУ.

Ранее Парубий рассказал, когда Рада примет языковой закон. Спикер парламента прогнозирует,что решение будет принято на следующей пленарной неделе.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Ранее в парламенте даже разгорелись споры по "языковому" закону. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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