В Раде назвали время срочного заседания

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое собирались провести вечером 2 июля, состоится позже – в пятницу, 3 июля, начало заседания назначено на 14:00.

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Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга у парламента, сообщает РБК-Украина.

"Завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания – час вопросов к правительству, потом полтора часа – шоу оппозиции с правками. Потом полчаса на запросы, потом мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше", - сказал он.

Арахамия добавил также, что подписные листы за проведение внеочередного заседания зарегистрируют утром 3 июля.

"Не знаю, будут ли кадровые вопросы насчет главы АМКУ, на комитете еще рассматривается... В 14:00, я думаю (начнется внеочередное заседание – Ред.)", – добавил нардеп.

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Отметим, что пока не известно, какие именно законопроекты хотят вынести на рассмотрение внеочередного заседания.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Кабмин одобрил штрафы за нарушение масочного режима. Теперь правительство ожидает, что парламент поддержит законопроект.

Смотрите также видео, как в Раде отчитали депутатов за отсутствие масок на лице:

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