Продам собаку: после совета "слуги народа" в сети появился шквал объявлений

На сайтах объявлений украинцы предлагают собак, чтобы расплатиться за газ

/ Фото: Сегодня

После предложения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который советовал пенсионерке собаку продать для оплаты коммунальных услуг, в сети начался флешмоб, запущенный зоозащитниками и активистами – люди предлагают купить их собак, чтобы заплатить за коммуналку, или просто хотят обменять своих любимцев на газ.

Так, на сайтах частных объявлений появилась масса фото и описаний "лотов", объясняя срочность продажи необходимостью "оплатить квитанции".

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

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