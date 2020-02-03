Продам собаку: после совета "слуги народа" в сети появился шквал объявлений

После предложения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который советовал пенсионерке собаку продать для оплаты коммунальных услуг, в сети начался флешмоб, запущенный зоозащитниками и активистами – люди предлагают купить их собак, чтобы заплатить за коммуналку, или просто хотят обменять своих любимцев на газ.
Так, на сайтах частных объявлений появилась масса фото и описаний "лотов", объясняя срочность продажи необходимостью "оплатить квитанции".
Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.
Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".
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