Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Продам собаку: после совета "слуги народа" в сети появился шквал объявлений

3 февраля, 12:21

На сайтах объявлений украинцы предлагают собак, чтобы расплатиться за газ

/ Фото: Сегодня

После предложения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который советовал пенсионерке собаку продать для оплаты коммунальных услуг, в сети начался флешмоб, запущенный зоозащитниками и активистами – люди предлагают купить их собак, чтобы заплатить за коммуналку, или просто хотят обменять своих любимцев на газ.

Так, на сайтах частных объявлений появилась масса фото и описаний "лотов", объясняя срочность продажи необходимостью "оплатить квитанции".

Реклама

В тренде
В Украине катастрофическая нехватка осадков – экологи

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

Смотрите также в сюжете о программе монетизации субсидий и льгот:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

собака депутат объявление нардеп слуга народа флешмоб

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видео
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видеоХарьков
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
Собаку продавать не надо: в
Собаку продавать не надо: в "Нафтогазе" отреагировали на скандальное заявление депутатаУкраина
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастисьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...