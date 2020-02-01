В "Слуге народа" извинились за скандальное предложение нардепа продать собаку для уплаты коммуналки

/ Фото: Facebook

В партии "Слуга народа" извинились за нардепа Евгения Брагара, который предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Об этом говорится в заявлении замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", – заявила она.

Реклама

"Во время эфира депутат из нашей фракции позволил себе абсолютно некорректное высказывание в адрес пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен", - отметила Кравчук.

В тренде Помпео прибыл в Киев: с кем встретится и что обсудит

"Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер... Надеюсь, ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", – добавила зампредседателя фракции "Слуга народа".

Слова народного депутата Евгения Брагара из фракции "Слуга народа", который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, вызвали настоящий взрыв в социальных сетях.

Несмотря на извинения, которые народный избранник принес в своем Facebook, пользователи Сети предложили продать самого депутата и на вырученные деньги заплатить за газ.

Напомним, что имя Евгения Брагара стало известно после языкового скандала с волонтерами, которые потребовали выключить российский сериал, но получили отказ от водителя. История обрела большой резонанс, а депутат обратился с заявлением в полицию, потребовав наказать девушек за "дискриминацию русского языка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама