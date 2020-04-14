В Раде придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону

Закон о банках – это последняя преграда для кредита МВФ, однако отдельные депутаты подали к нему более 16 тысяч правок, что при обычной процедуре рассмотрения может затянуть этот процесс на месяцы. Однако в "Слуге народа" решили изменить Регламент парламента на внеочередном заседании 15 апреля, чтобы быстро пройти такое количество поправок.

Замглавы этой фракции Евгения Кравчук рассказала, что на вчерашнем вечернем заседании политсилы говорили о том, как предотвратить "парламентский терроризм", когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Верховной Рады.

"Вопрос сложный, потому что с одной стороны внесение поправок и предложений – это право каждого народного депутата и это хороший способ сделать законопроект лучше. Но другое дело, когда это делается для того, чтобы сделать хуже не столько нам, как всей стране, которой будет еще труднее без международной поддержки. Поэтому надо искать баланс между "парламентским терроризмом" и цивилизованной парламентской процедурой. Мы приняли решение, что будем действовать следующим образом: в среду соберемся еще раз и примем изменения в Регламент, которые позволят рассмотреть все 16 000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода. Тем временем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках", – написала она в Facebook.

"Слуги народа" хотят внести следующие изменения в Регламент:

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в случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре;

инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР, а решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами;

специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки;

после этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты;

при рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

"Таким образом, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 000, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы", – пояснила нардеп.

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В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что измененный Регламент могут заблокировать проектом постановления и тогда эти изменения смогут разблокировать уже после Пасхи.

"Если мы примем в среду изменения в Регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли – ред.). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о Регламенте. Он вступит в силу и на следующей неделе, после Пасхи, или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках. Там можно идти по так называемому "постатейному" рассмотрению, когда рассматривается каждая статья и голосуется независимо от количества поправок к ней, а всем инициаторам поправок дается определенное время (на аргументацию – ред.), например по две минуты – фактически на каждую статью идет час… По предварительным подсчетам, комитету по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики приблизительно семь рабочих дней нужно, чтобы рассмотреть в постатейном режиме", – сказал Корниенко и пообещал, что в сессионном зале "все будет быстро".

Как сообщали новости "Сегодня", политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч правок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцы рассматривать только один этот законопроект, вместо принятия важных и нужных сейчас законов.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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