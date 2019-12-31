"Одна Рада хорошая, другая – плохая": итоги работы парламента в 2019 году

/ Фото: Верховная Рада

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Подводить итоги работы Верховной Рады за год, в котором проходили выборы – дело неблагодарное. Во всем мире выборы оказывают магическое воздействие на парламентариев – со знаком минус. В Украине же это воздействие было возведено, практически в абсолют.

Предвыборная кампания с непродуманными решениями – "чтобы понравиться избирателю", затем "утруска" нового состава законодательного органа, "коалициада", избрание нового правительства и т.п. всегда основательно выбивала парламент из колеи. Не даром политологи предпочитали считать такие периоды "потерянными" с точки зрения эффективности работы Верховной Рады.

Не стал исключением и 2019-й год. Ну, или почти не стал. Первую половину года парламент прошлого созыва, фактически дорабатывал. Так, к примеру, почти весь апрель был потрачен на рассмотрение закона о языке. С июня депутаты надежно и окончательно ушли "в поля", сиречь на выборы. Собственно, языковой закон, да еще вымученный Избирательный кодекс и можно только поставить в плюс прошлому парламенту.

Однако дальше система "дала сбой". Новые парламент начал работать с первого же дня, причем в невиданном доселе "турборежиме". Уверенная победа "Слуги народа", позволившая (впервые в истории украинского парламентаризма!) создать монобольшинство избавила новую Раду от коалициады. А существенное (на 80%!) обновление состава парламента вкупе с единоначалием в партии власти способствовало оперативном, по сути техническом решению кадровых вопросов.

Обратной стороной "турборежима" стало качество принимаемых законопроектов. Некоторые из которых монокоалиция вынуждена была "совершенствовать" вскоре после утверждения. Впрочем, это взгляд со стороны. А как оценивают итоги работы Верховной Рады в 2019-м году сами депутаты? Сайт "Сегодня" обратился с соответствующим вопросом к представителям парламентских фракций.

Роман Лозинский, фракция "Голос":

- К сожалению, сегодня в Верховной Раде такие принципы, как ad-hoc, изменения в Конституцию стали нормой. То есть те вещи, которые должны быть исключительными, стали обычным явлением. Это, возможно, ведет к увеличению количественных показателей. Но это точно не о качестве. Мы видим, что Верховная Рада уже начала вносить изменения в законы, принятые ею же в начале осени. Соответственно, можем сделать выводы о качестве принятых в турборежиме законов. Также приняты отдельные законы, которые сложно назвать законами. Как, например, закон об импичменте, который сейчас все депутаты монокоалиции ставят себе в заслугу. Но это даже не закон, а сборник норм и разных пунктов регламента. Часто законы отличаются тем, что название правильное, а суть просто отсутствует. Поэтому в этом плане работу Верховной Рады нынешнего созыва нельзя оценивать позитивно. В то же время есть ряд позитивных моментов. Речь о законопроектах, которые мы принимали в парламенте консенсусом фракций. Это перезапуск антикоррупционных органов, перезагрузка Высшего антикоррупционного суда, освобождение его от тысяч дел, которые могли просто заблокировать его работу. Ряд инициатив фракции "Голос" были учтены. Это и инициативы о доступных лекарствах, призванные сделать так, чтобы украинцы имели возможность по значительно более низким ценам или даже бесплатно получать лекарства. Была создана временная парламентская комиссия по Донбассу – мы часто говорили о факторе безопасности, о том, что мы должны нарабатывать свой план и теперь это сделано. Но, тем не менее, часто наши инициативы наталкиваются на непонимание. Монобольшинство их тормозит, не вносит в повестку дня. То есть часто наши законопроекты и проекты других оппозиционных фракций в повестке дня мы не находим. Это парламент позиционируется, как новый. 80% депутатов тут впервые. Поэтому мы ожидали, что будет больше диалогов, больше сотрудничества, больше восприятия наших законопроектов. Но мы видим, что монокоалиция не всегда прислушивается к мнению других фракций. Это зависит от позиций остальных фракций. Чем больше мы давим, чем больший резонанс получают наши идеи, тем больше нам идут навстречу. Но это неправильно. Хорошая качественная дискуссия должна быть в любых обстоятельствах, поскольку она является залогом принятия хороших взвешенных решений.

Ирина Геращенко, фракция "Европейская солидарность":

- Я всегда приветствую обновление парламента. Чем больше у общества есть стимулов для политиков, возможности давить на политиков в такой здоровый способ, тем лучше. Но нынешнему парламенту чрезвычайно не хватает профессионализма. И очень часто форма подменяет собой смысл, что очень серьезно сказывается на качестве законов. Представители монокоалиции гордятся количеством принятых законов, но молчат о том, что уже несколько документов, "победоносно" утвержденных в турборежиме, в таком же турборежиме переголосовывались, в них вносились изменения. Одним из недостатков нынешней Верховной Рады я считаю полную импотенцию в международной политике. Это ненормально, когда мы видим абсолютно молчаливый профильный комитет парламента. Который никак не реагирует на происходящие в мире процессы, в том числе, касающиеся непосредственно нашей страны. Он не вырабатывает никаких смыслов. Нет даже заявлений на позицию наших друзей – конгрессменов и сенаторов США, которые поддержали санкции против Северного потока-2. Наши парламентарии промолчали. И таких примеров множество. Партия власти, мне кажется, должна вспомнить, что парламент определяет не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Что еще меня беспокоит, так это, что некоторые депутаты из монокоалиции сами законы не пишут, а лишь ставят подписи, подавая их якобы от себя. Мало того, что они, подавая эти законы, их даже не читают.

Сергей Тарута, фракция "Батькивщина":

- Максимум, что можно поставить нынешнему парламенту за работу – "3", "3+", не больше. Потому что жизнь людей лучше не становится, а это, по-моему, главный критерий в оценке работы законодательного органа. Конечно, есть определенные достижения по сравнению с парламентами прошлых созывов. Работа стала более прозрачной, меньше "кнопкодавства". Разумков – более демократический спикер. Практика, когда решения, не набравшие необходимое количество голосов, снова и снова ставятся на голосование ушла в прошлое. По сути, я припоминаю только один такой случай – на последней пленарной неделе. С другой стороны уровень профессионализма прошлого созыва был намного выше, "дурости" – меньше. Но этот профессионализм не всегда использовался во благо страны. Сейчас же многие законопроекты "за гранты". И тоже не отвечают интересам Украины. Очень много случайных людей в парламенте. Я бы сказал, что в Верховной Раде около 10% депутатов, действительно имеющих понимание, видение, стратегическое мышление. В остальном это люди абсолютно неподготовленные. И я не очень много ожидаю от этого парламента.

Юрий Павленко, фракция "Оппоплатформа – За жизнь":

- Нашей фракции в 2019 году удалось главное: не потерять доверие людей. Результаты внеочередных выборов говорят сами за себя: мы получили не просто больший результат, чем был на предыдущих выборах. Но и сумели стать второй по численности фракцией парламента нового созыва. К сожалению, не все удалось сделать. В парламенте прошлого созыва "правила бал" "коалиция войны". Которая, напринимала множество бессмысленных и вредных законов – все эти пенсионные, медицинские и прочие реформы отбросили нашу страну назад. И я очень надеюсь, что новый парламент их пересмотрит и отменит. Что касается Верховной Рады нынешнего созыва, то здесь сложно подводить итоги. Он работает, по сути, несколько месяцев. "Турборежим", который демонстрирует коалиция – это, конечно интересная практика. Но хотелось бы, чтобы в этом режиме решения принимались, во-первых, профессионально подготовленные, взвешенные. Во-вторых, в интересах людей. Наша фракция работала и будет работать над этим.

Александр Корниенко, фракция "Слуга народа":

- Если говорить об итогах работы парламента за нынешний год, то мы должны этот год разделить. Было полгода работы плохой Верховной Рады. Некачественной. Которая продемонстрировала полную неспособность эффективно работать. Единственное, что они приняли из необходимых ключевых законов – это Избирательный кодекс. При этом в последний момент малодушно испугались отменять мажоритарку. И в итоге приняли такой Кодекс, что мы три месяца дорабатывали после вето президента. В конце концов президент распустил тот парламент. Прошли выборы, которые мы выиграли и заработала Верховная Рада. Заработала она на совершенно новых принципах. Нет кнопкодавства. Нет прогулов: депутаты ходят на работу и стараниями нашей фракции ходит вся Верховная Рада. Принимаются законы: утверждены сто законов за сто дней, Запускаются очень важные реформы, которые годами стояли без движения. Это земельная реформа, реформа приватизации, пакет антикоррупционных законов, которые пять лет ожидали утверждения и так далее. Это просто как перерождение Верховной Рады. Сохраняя парламентские традиции, придерживаясь регламента мы придали Верховной Раде новое дыхание, мощный толчок. Но, конечно, всегда есть простор для усовершенствования.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в конце года Рада приняла закон о штрафах за "кнопкодавство". Подробности – в сюжете.

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