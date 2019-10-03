В Раде просят Богдана рассекретить разговор Зеленского с Путиным

Гончаренко объяснил, с чем связано его обращение в Офис президента

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал депутатский запрос на имя главы Офиса президента Андрея Богдана с просьбой рассекретить стенограмму разговоров президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий документ он опубликовал в Facebook.

Он считает, что телефонные переговоры между президентами Украины и РФ должны быть обнародованы.

"В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске. Всем очевидно, что "формула Штайнмайера" — термин из арифметики Путина", – написал Гончаренко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

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В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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