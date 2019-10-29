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В Раде просят расследовать заявления Федины об "убийстве" Зеленского

29 октября, 10:57

«Слуги народа» готовят обращение к правоохранителям относительно слов нардепа

Скриншот

Скриншот

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Фракция "Слуга народа" собирает подписи в парламенте за обращение к правоохранительным органам относительно слов народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины о "подрыве" президента Владимира Зеленского.

Депутаты фракции вышли всем составом к парламентской трибуне, и было озвучено совместное заявление по данному инциденту.

"Это что, свобода слова или публичное мнение, когда звучат призывы к бунту к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства? Может это действительно право на свою позицию, а, может, это государственная измена. Мы считаем, что мы должны с этим разобраться … вместе с правоохранительными органами. Мы должны дать оценки таким призывам. Поэтому, мы, как фракция, начали сбор подписей об обращении к правоохранительным органам, приемлемые ли для нас призывы к убийству, желания смерти любому гражданину Украины – президент это или обычный гражданин", – заявил один из "слуг народа".

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте подробней, что наговорила Федина о "гибели" Зеленского.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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Верховная Рада Владимир Зеленский слуга народа София Федина

Источник: Сегодня

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