"Думает, что он бессмертен": что наговорила Федина о "гибели" Зеленского (видео)

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

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Визит президента Владимира Зеленского в Золотое ознаменовался скандальным общением ветеранами-добровольцами. Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина в жесткой манере

Политик вместе с волонтером Марусей Зверобой во время стрима в соцсетях жестко высказались о Зеленском и обсудили варианты, как бы он мог погибнуть на Донбассе. Речь шла, например, о разрыве гранаты или попадании президента под обстрел.

Отметим, что такие высказывания могут быть расценены как угроза жизни и здоровью главы государства.

"Товарищ президент, такое впечатление, что думает, что он бессмертен. Ибо, как справедливо Маруся намекнула, там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством. Там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно. Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке (намек на Зеленского – ред.) припрется на передовую", – сказала Федина.

Отметим, что в "Слуге народа" отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" Зеленского. Фракция намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку словам политика.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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