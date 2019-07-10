В Раде рассказали, чем займутся перед каникулами

В парламенте – последняя сессионная неделя перед выборами

Парламент наконец заканчивает работу над проектом Избирательного кодекса. Депутатам осталось рассмотреть чуть более 400 поправок. Если кодекс примут, он, вероятно, станет финальным аккордом Верховной Рады восьмого созыва. Ведь эта неделя – последняя перед каникулами и внеочередными выборами.

Утром в Раде зарегистрировалось двести сорок девять народных депутатов. При этом журналисты насчитали в зале значительно меньше избранников. Еще меньше их стало, когда дело дошло до голосований.

Как и на прошлой неделе, парламент сосредоточился на Избирательном кодексе. Большую часть из более 4 тыс. поправок к нему отклонили. По словам председателя Верховной Рады, закончить работу над Избирательным кодексом планируют на этой неделе. Если кодекс примут, следующие очередные парламентские выборы будут проходить по открытым партийным спискам, что, по мнению авторов законопроекта, повысит эффективность и качество работы законодательного органа.

Также на четверг депутаты запланировали рассмотреть проекты законов о заложниках, о поддержке шахтеров и об изменениях в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за педофилию. На последнем настаивает фракция Радикальной партии. Поэтому сейчас спикер попросил всех депутатов сделать перерыв в своей избирательной кампании и прийти в четверг в сессионный зал Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", с приближением внеочередных парламентских выборов, в сессионном зале становится все меньше людей. Мы публиковали фото и видео, чем занимаются нардепы в пустой Раде.

Видео: YouTube

Отметим, что в связи со внеочередными выборами состав рады обновится уже к августу. В комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, как Рада будет работать до конца лета, и что будет с отпусками нардепов. По его словам, в отпуск уйдет старый состав парламента, а вот новым парламентариям он не "светит".

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