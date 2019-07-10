Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Раде рассказали, чем займутся перед каникулами

10 июля, 00:06

В парламенте – последняя сессионная неделя перед выборами


Парламент наконец заканчивает работу над проектом Избирательного кодекса. Депутатам осталось рассмотреть чуть более 400 поправок. Если кодекс примут, он, вероятно, станет финальным аккордом Верховной Рады восьмого созыва. Ведь эта неделя – последняя перед каникулами и внеочередными выборами.

Утром в Раде зарегистрировалось двести сорок девять народных депутатов. При этом журналисты насчитали в зале значительно меньше избранников. Еще меньше их стало, когда дело дошло до голосований.

Как и на прошлой неделе, парламент сосредоточился на Избирательном кодексе. Большую часть из более 4 тыс. поправок к нему отклонили. По словам председателя Верховной Рады, закончить работу над Избирательным кодексом планируют на этой неделе. Если кодекс примут, следующие очередные парламентские выборы будут проходить по открытым партийным спискам, что, по мнению авторов законопроекта, повысит эффективность и качество работы законодательного органа.

Также на четверг депутаты запланировали рассмотреть проекты законов о заложниках, о поддержке шахтеров и об изменениях в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за педофилию. На последнем настаивает фракция Радикальной партии. Поэтому сейчас спикер попросил всех депутатов сделать перерыв в своей избирательной кампании и прийти в четверг в сессионный зал Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", с приближением внеочередных парламентских выборов, в сессионном зале становится все меньше людей. Мы публиковали фото и видео, чем занимаются нардепы в пустой Раде.


Видео: YouTube

Отметим, что в связи со внеочередными выборами состав рады обновится уже к августу. В комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, как Рада будет работать до конца лета, и что будет с отпусками нардепов. По его словам, в отпуск уйдет старый состав парламента, а вот новым парламентариям он не "светит".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Рада, Верховная Рада, каникулы, поправки, избирательный кодекс

Вы сейчас просматриваете новость " В Раде рассказали, чем займутся перед каникулами". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском

8 июля, 15:07

Спикер парламента призвал нардепов максимально мобилизоваться для принятия законодательных инициатив

Пять или три процента: какой проходной барьер сделает Раду более эффективной

8 июля, 12:11

Политологи рассказали, какой электоральный барьер поспособствует формированию политической элиты в Украине

Саммит Украина-ЕС, презентация Избирательного кодекса и последствия непогоды: топ-темы дня

8 июля, 11:34

В понедельник, 8 июля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

Парубий предложил провести внеочередное заседание Рады

5 июля, 16:23

Если депутаты поддержат предложение Парубия, то Рада может успеть рассмотреть важные вопросы

"Аншлаг" в Раде: утром на заседание парламента пришли всего 50 депутатов (видео)

4 июля, 11:37

Во время открытия заседания были зарегистрированы 226 народных избранников, но в зале не оказалось и половины

Рада прошла половину поправок к проекту Избирательного кодекса

2 июля, 19:28

Из почти 4,6 тыс. поправок народные депутаты рассмотрели уже около 2,3 тыс.

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Зеленский предложил отменить норму в 60 дней для получения пенсий

Унизивший россиян клип Пирожкова возглавил тренды YouTube

Появились тягостные детали убийства гардеробщицы Рады

Когда у человека наступает старость

Почему Принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл

Одесская Барби прошла долгий путь к желаемой внешности: фото

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Что происходило на Пастера в Днепре

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

У Одессы появится еще один город-партнер
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь