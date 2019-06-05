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В Раде рассмотрели проект закона об импичменте: как это предлагают делать

5 июня, 20:02

Законопроект содержит несколько пунктов, которыми вводится процедура импичмента президенту Украины

Фото: AFP

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел депутатский законопроект Алексея Гончаренко № 10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". По итогам рассмотрения Комитет принял решение, соответствующие выводы и разъяснения. Об этом сообщается на портале ВР.

"Проект Закона определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента Украины в случае смещения с поста в порядке импичмента", – говорится в пояснительной записке.

Так, законопроект предусматривает, что:

  • процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины;
  • будет образовываться специальная временная следственная комиссия, которая будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, в состав которой будут входить народные депутаты Украины, специальный прокурор и специальные следователи;
  • защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента обеспечивают защитники президента Украины;
  • решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента принимает Верховная Рада Украины не менее чем тремя четвертями народных депутатов Украины от конституционного состава парламента;
  • Конституционный Суд Украины и Верховный Суд предоставляют свои выводы относительно соответствующего постановления Верховной Рады Украины – чтобы засвидетельствовать соблюдение требований Конституции и законов Украины в ходе принятия решения;
  • в случае непринятия Верховной Радой Украины постановления об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента, председательствующий от имени парламента извиняется перед президентом Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский также внес в Раду свой законопроект об импичменте. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 10340.

Но Верховная Рада Украины на заседании 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект президента Зеленского. В частности, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР.


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Тег Рада, Верховная Рада, законопроект, импичмент, комитет, Конституционный суд, временная следственная комиссия

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