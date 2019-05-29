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В Раду внесли законопроект об импичменте президенту

29 мая, 11:58

Гончаренко не дождался внесения президентского законопроекта, поэтому решил подать свой

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Пока команда Зеленского готовит законопроект об импичменте, в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий документ № 10339 народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко.

Так, на сайте парламента указывается, что Гончаренко внес законопроект о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления. Подробностей к документу пока нет.

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", – сказал Гончаренко журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее у Зеленского обещали внести в Раду закон об импичменте. Как рассказывал глава Администрации президента Андрей Богдан, документ сначала пройдет стадию публичного обсуждения. Позже даже стало известно, что документ уже готов.


Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

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Тег Рада, законопроект, импичмент, Гончаренко

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