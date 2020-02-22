В Раде создадут рабочую группу для выяснения обстоятельств наступления боевиков на Донбассе

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования атаки боевиков на позиции Вооруженных сил Украины 18 февраля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.

"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", – сказал Арахамия.

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте, заявила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

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"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", – сказала Верещук.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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