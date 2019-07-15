В Раде введут сенсорную кнопку для предотвращения "кнопкодавства"

Председатель ВР отметил, что раньше этого сделать не удалось из-за досрочных выборов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

Об этом в интервью "5 канала" сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы "кнопкодавства".

Он отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку. "И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, – между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством" .

Также писалось, что народный депутат Антон Яценко из депутатской группы "Видродження" удивил масштабами кнопкодавства, проголосовав за шестерых.

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