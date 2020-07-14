В Раде заблокировали легализацию казино в Украине

Не все в парламенте согласны с принятием важного закона

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом закона о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр.

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Так, авторами первого проекта постановления №2285-д-П являются шесть народных депутатов, а второго №2285-д-П1 – 12 парламентариев. Также еще не опубликован текст документов.

Отметим, что этими проектами постановлений блокируется дальнейшее движение принятого закона – его пока не сможет подписать спикер парламента, чтобы передать дальше на подпись президенту. Сначала нужно будет решением Рады провалить (или поддержать) данные проекты постановлений.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада принял закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

Ранее юрист Иван Гранцев озвучил нам три плюса легализации казино. Он отмечает, что после легализации игорного бизнеса, как минимум, владельцы казино и игровых залов начнут платить налоги, будут создаваться новые рабочие места. Также бюджет получит серьезные поступления.

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