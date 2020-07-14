В Раде заблокировали легализацию казино в Украине

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом закона о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр.
Так, авторами первого проекта постановления №2285-д-П являются шесть народных депутатов, а второго №2285-д-П1 – 12 парламентариев. Также еще не опубликован текст документов.
Отметим, что этими проектами постановлений блокируется дальнейшее движение принятого закона – его пока не сможет подписать спикер парламента, чтобы передать дальше на подпись президенту. Сначала нужно будет решением Рады провалить (или поддержать) данные проекты постановлений.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада принял закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.
Ранее юрист Иван Гранцев озвучил нам три плюса легализации казино. Он отмечает, что после легализации игорного бизнеса, как минимум, владельцы казино и игровых залов начнут платить налоги, будут создаваться новые рабочие места. Также бюджет получит серьезные поступления.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк