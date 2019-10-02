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В Раде задерживается начало заседания: стала известна причина

2 октября, 10:45

Президент Украины задержал заседание парламента из-за встречи со своей партией

/ Фото: УНИАН

В Верховной Раде уже почти на час затягивается начало пленарного заседания, которое должно было начаться в 10:00.

По состоянию на 10:45 в сессионном зале практически никого нет. В эфире одного из телеканалов, который ведет трансляцию из кулуаров парламента, сообщили, что президент Владимир Зеленский встречается со своей политической силой "Слугой народа", поэтому парламентское большинство до сих пор отсутствует в сессионном зале.

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Как сообщали новости "Сегодня", в повестке дня сегодня, среди прочего, планируется рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Кроме того, планируется перезагрузка НАПК, усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Нацсовета по телерадиовещанию и многое другое, Читайте подробней, чем сегодня займется Рада.

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Рада Верховная Рада Зеленский слуга народа

Источник: Сегодня

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