В Раде задерживается начало заседания: стала известна причина

/ Фото: УНИАН

В Верховной Раде уже почти на час затягивается начало пленарного заседания, которое должно было начаться в 10:00.

По состоянию на 10:45 в сессионном зале практически никого нет. В эфире одного из телеканалов, который ведет трансляцию из кулуаров парламента, сообщили, что президент Владимир Зеленский встречается со своей политической силой "Слугой народа", поэтому парламентское большинство до сих пор отсутствует в сессионном зале.

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Как сообщали новости "Сегодня", в повестке дня сегодня, среди прочего, планируется рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Кроме того, планируется перезагрузка НАПК, усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Нацсовета по телерадиовещанию и многое другое, Читайте подробней, чем сегодня займется Рада.

В среду в Верховной Раде Украины стартует очередная пленарная неделя. Изначально парламент планировал работать в эти дни во фракциях и комитетах. Но, по-видимому, "турборежим", включенный новой властью, потребовал скорейшего утверждения ряда законов в комитетах. Подробней о планах Рады на всю пленарную неделю.

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