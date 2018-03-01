В рамках заявленного Порошенко обмена освободят двух пограничников – СМИ

Сегодня, 02:29

СМИ рассказали, кого могут освободить из плена

Украинские пограничники в руках ФСБ. Фото: скриншот
Украинские пограничники в руках ФСБ. Фото: скриншот

Из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

"В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации издания, Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции 28 февраля о надежде, что до конца этой недели освободят еще двух заложников из плена России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября похищенных пограничников доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Их арестовали до 5 февраля 2018 года.

25 января Трубчевский районный суд Брянской области должен был начать рассматривать дело пограничников по существу.
Россия, пограничники, СМИ, Порошенко, заложники, плен, обмен пленными

Вы сейчас просматриваете новость "В рамках заявленного Порошенко обмена освободят двух пограничников – СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Двенадцать месяцев плена: история двадцатилетнего бойца ВСУ

Вчера, 23:40

Валентин Богдан женился в 20 лет, но вместо медового месяца поехал контрактником на войну

Украина

«Киборги». Фото: kinoafisha.ua

Жизнь после плена: история киборга №1

26 Февраля, 23:05

Изможденный и похудевший киборг Андрей Гречанов пробыл в плену 4 месяца  
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Ирины Геращенко

Истории из плена: Криворожец Николай Герасименко пробыл в заложниках тысячу пятьдесят два дня

30 Января, 00:51

Впереди - месяцы реабилитации и масса планов, как помочь тем, кто остается в плену

Лонгриды

Пытки в подвалах "МГБ ЛНР": история плена длиной в 13 месяцев

29 Января, 19:12

Бывший узник "ЛНР" Эдуард Неделяев рассказал о пережитом в застенках боевиков

Донбасс

Пытки в подвалах "МГБ ЛНР": история плена длиной в 13 месяцев

29 Января, 09:04

Бывший узник "ЛНР" Эдуард Неделяев рассказал о пережитом в застенках боевиков

Донбасс

Виктор Агеев. Фото: svoboda.org

Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы

26 Января, 02:01

Агеева признали виновным в участии в террористической организации  
Загрузка...