Из "Лефортово" в Брянск: стала известна судьба задержанных украинских пограничников в России

Украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы с требованием предоставить допуск к пограничникам

Задержанных военнослужащих Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых после исчезновения в Сумской области удерживали в СИЗО "Лефортово" в Москве, перевели в Брянск на время судебного рассмотрения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Они действительно содержались ранее в "Лефортово". Судебный процесс сейчас в Брянске, и поэтому они сейчас переведены в Брянск. Мы с ними поддерживаем связь, но консул имел один раз допуск", – сказала она.

Беца отметила, что украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы "с требованием предоставить нам допуск к пограничникам".

Дата судебного заседания в Брянске еще неизвестна.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября похищенных пограничников доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Их арестовали до 5 февраля 2018 года.

25 января Трубчевский районный суд Брянской области должен был начать рассматривать дело пограничников по существу.