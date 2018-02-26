Из "Лефортово" в Брянск: стала известна судьба задержанных украинских пограничников в России
Украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы с требованием предоставить допуск к пограничникам
Задержанных военнослужащих Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых после исчезновения в Сумской области удерживали в СИЗО "Лефортово" в Москве, перевели в Брянск на время судебного рассмотрения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"Они действительно содержались ранее в "Лефортово". Судебный процесс сейчас в Брянске, и поэтому они сейчас переведены в Брянск. Мы с ними поддерживаем связь, но консул имел один раз допуск", – сказала она.
Беца отметила, что украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы "с требованием предоставить нам допуск к пограничникам".
Дата судебного заседания в Брянске еще неизвестна.
Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.
В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.
В конце октября похищенных пограничников доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Их арестовали до 5 февраля 2018 года.
25 января Трубчевский районный суд Брянской области должен был начать рассматривать дело пограничников по существу.
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