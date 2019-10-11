В Риге стартовала конференция по безопасности

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Влиятельные мировые политики, дипломаты, военные и чиновники сектора безопасности собрались в Риге, чтобы в течение двух дней обсудить насущные угрозы мировой безопасности.

Рижская конференция по безопасности – одна из крупнейших в регионе. Ежегодно здесь акцентируют внимание на возможных угрозах мировой безопасности, в частности, с Востока, со стороны России.

Это уже 14-я встреча экспертов и чиновников высокого уровня в столице Латвии.

Главные темы нынешней встречи: безопасность в информационную эпоху; что ждет Европейский Союз после Brexit. Не обошли и украинский вопрос. Речь шла о введении формулы Штайнмайера.

"Мы убеждены: чтобы вернуть мир в Украине, необходима полная имплементация Минских договоренностей. Я подчеркиваю: полная. В том числе возвращение Россией территорий. И только тогда сможем говорить об ослаблении санкций. Мы будем на этом настаивать", – говорит министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Мировое сообщество настаивает: выборы на Донбассе должны состояться по законам Украины и только после окончательного освобождения оккупированных территорий. В них должны принять участие украинские политсилы, а освещать выборы — независимые медиа. Участники конференции напоминают и о реформах, которые надо продолжать. Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Реформы были достаточно весомыми. И если сравнить эти 5 лет и 20 лет назад, конечно, сделано очень много. Особенно, если учитывать, что в Украине – война, и приходится бороться на нескольких направлениях. Внутри страны – с коррупцией, а во внешней политике – сдерживать внешнюю агрессию", – говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Господин Линкявичюс также заверил: Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Также на конференции обсуждают перспективы развития стран "Восточного партнерства" и возможность создания украинско-грузинского альянса.

"Грузия и Украина имеют общие интересы. Это касается противостояния Кремлю. Обеим странам выгоден такой альянс. Делиться опытом, знаниями. Но более важно и для Украины, и для Грузии иметь поддержку Европейского Союза", – заявил бывший Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Эдвард Хербст.

Завтра участие в Рижской конференции примут и украинские представители.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит, и "формула" сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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