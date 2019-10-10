"Нет никакой формулы": Зеленский прояснил ситуацию с переговорами по Донбассу

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Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит и "формула" сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи "нормандской четверки". Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

Он опроверг какое-либо введение "формулы Штайнмайера" в действие.

"Как вы знаете, есть временно действующий закон о статусе Донбасса. И он из временного превращается в постоянно действующий. И "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в закон об особом статусе. То есть, пока нет закона об особом статусе – не о чем говорить. Нет никакой формулы. Но это один из шагов навстречу возможности встречи в "нормандском формате". Введения формулы Штайнмайера не произошло. Оно может произойти только в законе об особом статусе. Имплементация этой формулы – в законе. То есть, "формула Штайнмайера" вступает в действие тогда, когда вступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок. Закон об особом статусе вступает в силу, когда он будет проголосован в Верховной Раде и подписан президентом Украины, как и любой другой закон. Поэтому говорить, что введение "формулы Штайнмайра" произошло, некорректно", – объяснил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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