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В России хотят провести референдум о "присоединении" Донбасса

7 июля, 17:10

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Партия писателя-боевика Захара Прилепина выступила за "реализацию внешней имперской наступательной политики"

Партия воевавшего против Украины на Донбассе российского писателя Захара Прилепина "За правду", созданная им ранее в этом году, представила свою политическую платформу, которая среди всего прочего предполагает аннексию оккупированных частей Донбасса.

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Согласно опубликованному на сайте политической силы документу, главным ее постулатом является "реализация внешней имперской наступательной политики" и "продвижение на международной арене ценностей российской цивилизации".

ажно лишь то, что развивает нашу цивилизацию", – говорится в доктрине.

"За правду" предлагает закрепить в Конституции РФ возможность присоединения к России любой территории, 75% населения которой за это "проголосовало",а также "немедленное присоединение" подконтрольных Кремлю ОРДЛО, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии..

Кроме того, партия выступает за слияние с Беларусью в полноценное Союзное Государство с общим бюджетом и валютой — рублем, а также за ликвидацию НАТО.

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"Во внешней политике мы отказываемся от ложного принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Мы говорим, что будем вмешиваться во внутреннюю политику других государств, если эта политика нас не устраивает. Мы провозглашаем это открыто", — говорится в предвыборной программе.

Напомним, в 2017 году СБУ открыла против Прилепина уголовное производство по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

А в прошлом году он подтвердил, что из России на Донбасс "незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев", которые везли с собой оружие и убивали людей.

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Россия Донбасс оккупация Захар Прилепин

Источник: Сегодня

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