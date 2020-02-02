Прилепин, Охлобыстин и Стивен Сигал создали партию, которая хочет "вернуть" Донбасс в Россию

Члены партии намерены привлечь как можно больше "неравнодушных людей"

Фото: Новости Донбасса

В Москве в здании Центрального телеграфа состоялся учредительный съезд партии "За правду" известного российского писателя, заместителя худрука МХАТ имени Горького и боевика Захара Прилепина, воюющего против Украины. Ее создали на основе одноименного движения Прилепина, пишет Новая газета.

В съезде приняли участие актеры Стивен Сигал, Александр Казаков (как и Прилепин, был советником главы "ДНР") и Иван Охлобыстин (не вступил в партию, но стал советником Прилепина), режиссер Эдуард Бояков, музыканты Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго) и другие. Сам писатель вначале ответил на вопросы, проходя проверку на полиграфе, а после выступил с програмной речью.

"Бог есть. Родина одна. Семья — союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках — норма. Экспансия — дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная — норма", — объявил Прилепин.

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Он также высказался против действующего истеблишмента из-за его отдаленности от населения: элиты сформировались "после 1991 года в либеральной повестке" и только "мимикрировали" под "патриотические тренды".

Члены партии намерены привлечь "как можно больше неравнодушных людей", чтобы затем "влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости". "За правду", по словам Прилепина, "претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть" — и в том числе собирается участвовать в думских выборах.

Прилепин отметил, что сам избираться в Госдуму не собирается, однако планирует выдвинуть от партии Стивена Сигала. После того, как другие участники съезда напомнили, что у актера есть гражданство США и Сербии, Сигал отказался от предложения: "Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом".

Напомним, в 2017 году СБУ открыла уголовное производство против Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

В 2018 году Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины. Он попал в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В августе 2017-го в СМИ писали о бегстве писателя-боевика Прилепина из "ДНР". Сообщалось, что так называемая "карьера" писателя-боевика якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".

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