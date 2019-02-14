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Прилепин: На Донбасс незаконно приехали 30 тысяч россиян и убивали людей

Сегодня, 05:22

Известный боевик намекнул, что в России Путин разрешил не сажать наемников, отправившихся на войну с Украиной

Захар Прилепин
Захар Прилепин. Фото: Facebook
Прилепин: На Донбасс незаконно приехали 30 тысяч россиян и убивали людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2db/2e2/5c62db2e2e9e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2db/2e2/5c62db2e2e9e4.jpg Россия Известный боевик намекнул, что в России Путин разрешил не сажать наемников, отправившихся на войну с Украиной

Известный российский писатель и боевик Захар Прилепин, воюющий против Украины, подтвердил присутствие войск России на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью сайту 66.ru.

Комментируя проблемы с законами в России и избирательностью карательной системы, он привел в пример себя и других наемников, воевавших на востоке Украины.

"Я — ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие … и убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить. Так что не мне говорить "ой как плохо, что законы (в России) не работают" … Я не могу сказать, что Россия — правовая страна, она бесправная", – сказал Прилепин.

На вопрос, почему его за эти преступления не преследуют в России, он намекнул, что президент РФ Владимир Путин "разрешил" не трогать т.н. "отпускников на Донбасс".

Напомним, в 2017 году СБУ открыла уголовное производство против российского писателя Прилепина. В спецслежбе сообщили, что досудебное расследование ведется по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма".

В 2018 году Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины. Он попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В августе 2017-го в СМИ писали о бегстве писателя-боевика Прилепина из "ДНР". Сообщалось, что так называемая "карьера" писателя-боевика якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".

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Тег Россия, Донбасс, писатель, боевик, прилепин

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