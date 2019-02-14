Прилепин: На Донбасс незаконно приехали 30 тысяч россиян и убивали людей
Известный боевик намекнул, что в России Путин разрешил не сажать наемников, отправившихся на войну с Украиной
Известный российский писатель и боевик Захар Прилепин, воюющий против Украины, подтвердил присутствие войск России на Донбассе.
Об этом он рассказал в интервью сайту 66.ru.
Комментируя проблемы с законами в России и избирательностью карательной системы, он привел в пример себя и других наемников, воевавших на востоке Украины.
"Я — ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие … и убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить. Так что не мне говорить "ой как плохо, что законы (в России) не работают" … Я не могу сказать, что Россия — правовая страна, она бесправная", – сказал Прилепин.
На вопрос, почему его за эти преступления не преследуют в России, он намекнул, что президент РФ Владимир Путин "разрешил" не трогать т.н. "отпускников на Донбасс".
Напомним, в 2017 году СБУ открыла уголовное производство против российского писателя Прилепина. В спецслежбе сообщили, что досудебное расследование ведется по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма".
В 2018 году Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины. Он попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В августе 2017-го в СМИ писали о бегстве писателя-боевика Прилепина из "ДНР". Сообщалось, что так называемая "карьера" писателя-боевика якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".
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