В России хотят судить еще одного украинского экс-министра: дело о "терроризме" передали в суд

Гриценко обвиняют в призывах к террористической деятельности в РФ

Анатолий Гриценко / Фото: Facebook

Российская репрессивная машина продолжает фабриковать уголовные дела на украинских политиков, активистов и общественных деятелей. После того, как Московский горсуд вынес жесткий приговор украинскому экс-министру Николаю Рудьковскому , пришел черед экс-министра обороны Украины (2005-2007) Анатолия Гриценко.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации, т.наз. "дело" на экс-кандидата в президенты Украины было заведено по обвинению в якобы "совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации".

По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко публично выступил в СМИ с якобы призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в Москве и Таганроге в ответ на деятельность российских спецслужб по уничтожению украинской военной техники и убийству представителей украинского силового блока.

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Сейчас уголовное "дело" по обвинению Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, Россия объявила Гриценко в международный розыск в апреле 2019 года и даже заочно "арестовала".

Как сообщали новости "Сегодня", украинского экс-министра – Рудьковского задержали в Москве 1 октября 2018 года, после чего отправили его в следственный изолятор, продлевая сроки ареста.

Как известно, в России ему инкриминировали нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, которое якобы он и другие активисты забрасывали камнями, яйцами, краской. Акция протеста под российским диппредставительством в Киеве началась после того, как поддерживаемые Россией боевики сбили транспортный Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 военнослужащих.

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