В России предъявили окончательное обвинение еще одному пленному моряку
Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции
Провели следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко, который стал девятым по счету военнопленным украинским моряком, которому следствие РФ предъявило обвинение в окончательной редакции.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.
"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, относительно Дениса Гриценко был проведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 III Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2 292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, в соответствии с пунктом 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков. Также, в ходе следственных действий, Денису Гриценко было предъявлено обвинение в окончательной редакции", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметил адвокат, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.
На прошлой неделе предъявлены окончательные обвинения восьми украинским морякам, которых удерживают в российском плену.
Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.
Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.
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