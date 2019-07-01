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В России предъявили окончательное обвинение еще одному пленному моряку

1 июля, 23:44

Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции

Фото: facebook.com/nikolay.polozov
Фото: facebook.com/nikolay.polozov.

Провели следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко, который стал девятым по счету военнопленным украинским моряком, которому следствие РФ предъявило обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, относительно Дениса Гриценко был проведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 III Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2 292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, в соответствии с пунктом 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков. Также, в ходе следственных действий, Денису Гриценко было предъявлено обвинение в окончательной редакции", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметил адвокат, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.

Полозов также сообщил о самочувствии моряков: "До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги. С радостью узнал о женитьбе Виктора Безпальченка с Татьяной и передает молодым свои поздравления!"

На прошлой неделе предъявлены окончательные обвинения восьми украинским морякам, которых удерживают в российском плену.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


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Тег Россия, следствие, обвинение, Полозов, пленные моряки

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