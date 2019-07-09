В России предъявили окончательные обвинения всем военнопленным морякам
В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко
Российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.
По его словам, в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.
"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела", – написал он.
Полозов предположил, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.
Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля.
Как сообщалось, 29 июня Путина на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в городе Осака (Япония) спросили, связывали ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ. "Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже новоназначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны", – заявил Путин.
Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .
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