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В России предъявили окончательные обвинения всем военнопленным морякам

9 июля, 20:18

В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

По его словам, в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела", – написал он.

Полозов предположил, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля.

Как сообщалось, 29 июня Путина на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в городе Осака (Япония) спросили, связывали ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ. "Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже новоназначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны", – заявил Путин.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .


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Тег Россия, следствие, обвинение, Полозов, пленные моряки

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