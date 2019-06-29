Трамп озвучил тему пленных украинских моряков во время разговора с Путиным
Также Путин и Трамп говорили об Иране и Сирии
Президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Трамп "говорили об Иране, Сирии, Украине, президент США спрашивал про военных украинских моряков, говорили о других региональных проблемах, о международной торговле".
Песков подчеркнул, что Путин дал американскому президенту необходимые разъяснения по теме, касающейся украинских моряков, задержанных российскими властями в керченском проливе в 2018 году.
Как сообщали новости "Сегодня", в Японии стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако одно из главных ожиданий саммита – переговоры российского и американского президентов.
Также Трамп с Путиным отметился знаменитым своим рукопожатием.
В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.
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