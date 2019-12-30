В России прокомментировали новый обмен пленными с Украиной

Борис Грызлов / Фото: Сегодня

Москва настаивает на прекращении уголовного преследования лиц, которых освободила Украина и передала в рамках обмена пленными. Об этом сказал журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

"Обмен пленными является шагом к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – сказал Грызлов.

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Отметим, во время брифинга в аэропорту "Борисполь" глава государства напомнил, что скандальное освобождение экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле активистов на Майдане, не означает прекращение против них уголовного производства, и они все равно получал приговор суда.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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