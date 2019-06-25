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В России прокомментировали возможный выход Украины из ПАСЕ

25 июня, 11:22

Киев возмущен решением ПАСЕ и теперь рассматривает варианты "бойкота" Ассамблеи

Петр Толстой. Фото: duma.gov.ru
Петр Толстой. Фото: duma.gov.ru.

После того, как Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию, Украина сейчас рассматривает варианты своего будущего в ПАСЕ. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы прокомментировал возможный выход Украины из организации.

"Нам, конечно, будет очень не хватать наших украинских друзей, которые "так много сделали" для возвращения российской делегации. Мы будем об этом очень сожалеть. Но это (будет) решение делегации Украины. Но я бы не советовал призывать, с одной стороны, к европейскости, с другой стороны – прерывать диалог", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ – политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинскую делегацию не выходить из ПАСЕ, так как этот шаг, среди прочего, может помешать и европейской интеграции Украины.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.

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Тег Россия, толстой, Украина, ПАСЕ

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ТАСС

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