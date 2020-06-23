В России рассказали, что будет с Путиным, если уйдет из власти

Президент Владимир Путин сейчас даже не задумывается о досрочных президентских выборах после голосования за обнуление его сроков. В то же время и уйти из власти он не может, поскольку в таком случае на него навесят все что только можно, причем и его соратники. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

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По его словам, сейчас все мысли хозяина Кремля связаны с будущим голосованием за его коронацию.

"Понимаете, он привык иметь несколько разных вариантов на любой случай жизни. Но сейчас он находится в настолько узком коридоре возможностей, ему настолько важно "хоть тушкой, хоть чучелом" пройти через это вот народное голосование, что, как мне кажется, он пока еще дальше ничего не планирует. А вот потом, когда он пролезет в "игольное ушко" голосования, он будет думать. Сколько это будет стоить. Как много престижа, чести, уважения он потеряет в этом процессе "народного голосования". Если окажется, что все под контролем, элиты делают ему результат – будет рассматривать один вариант. Если нет – другой. Не знаю, решится ли он вот так сразу бросаться из одного очень сомнительного процесса в другой – выборы. Я, вот честно, просто не знаю, выгодно ли ему ускорять процесс", – сказал Орешкин.

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Политолог считает, что президент России не может уйти из власти, потому что потом ему туго придется.

"Уйти он тоже не может: как только он уходит, он становится слабым и беззащитным. И на него тотчас чего только не навесят. Мгновенно навесят все. Причем кто угодно – преемник, не преемник. Даже самый близкий и преданный наследник Путина сдаст его. И Путин это прекрасно понимает. Вот, в общем, о чем этот парад и это голосование. Единственный человек в стране, кому они нужны, – это Владимир Владимирович Путин. И люди это понимают. Им не до голосования. Им бы сейчас денег где-то найти, работу, вирус не подхватить, не дай Бог", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Но при этом в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад, голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков, во время пандемии коронавируса "приготовлениями к убийству" россиян.

Видео: Reuters

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