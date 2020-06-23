"Самый преданный наследник Путина сдаст его": интервью с российским политологом

Реализация плана президента России Владимира Путина и внесение изменений в Конституцию РФ вступают в завершающий этап. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, российские власти приняли решение провести т.н. "всенародное голосование" по вопросу конституционной реформы 1 июля.

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Голосованию будет предшествовать другое массовое мероприятие – парад Победы в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Провести парад 9 мая российским властям помешала эпидемия коронавируса. И хотя сегодня сложно говорить о том, что страна победила эпидемию, парад решено проводить. Состоится он в среду, 24 июня.

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О Конституции РФ, новых сроках Путина, параде и многом другом сайт "Сегодня" побеседовал с российским политологом Дмитрием Орешкиным.

"Никто из крупномасштабных лидеров на этот парад не приедет"

Дмитрий Орешкин. Фото: соцсети

- Дмитрий Борисович, совсем скоро в Москве пройдет перенесенный из-за эпидемии парад Победы. Сегодня ситуация с коронавирусом если и лучше, то не намного. Почему все же Кремль решил его проводить?

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- Ответ простой: потому что 1 июля пройдет еще одно перенесенное мероприятие – всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Парад и голосование, безусловно, абсолютно неразрывные явления. Парад призван продемонстрировать, что мы вышли из коронавирусной эпидемии, что все нормально и, значит, надо идти голосовать.

Эта спешка не знаю, как у большинства, но у многих даже сторонников Путина вызывает вполне резонные вопросы. Что, у нас враг у ворот?! Почему нам этот парад обязательно провести 24 июня? Почему не 7 ноября? Это историческая дата, когда с парада на Красной площади в 1941-м полки шли оборонять Москву…

Сам мэр Москвы Собянин посоветовал москвичам смотреть парад по телевизору. Из соображений безопасности как раз. В общем, действительно, создается ощущение, что припекает. Что вот обязательно надо выйти на этот самый парад. И, конечно, аналитики понимают, что парад – это прелюдия к голосованию. Именно поэтому с ним так спешат: голосование до осени откладывать нельзя. И это у многих создает ощущение такой нехорошей истории. Что парад делается не для того, чтобы, скажем, почтить память павших, почтить саму Победу. А для достижения своих политических целей. Его просто подверстали под голосование, подверстали очень откровенно. И это не очень красиво…

- Звучали версии, что Путину парад нужен также для того, чтобы попытаться "разблокировать" режим международной изоляции. Именно для этого он приглашает мировых лидеров, прилагает усилия, чтобы в Москву приехали знаковые фигуры.

- Это тоже одна из целей. И это тоже не очень красиво. Потому что мы же понимаем: никто из крупномасштабных лидеров на этот парад не приедет. И в некотором смысле это называется дискредитация такого понятия, как парад. Путин ведь хотел создать что-то вот такое пафосное. А оно не получается. Насколько известно на данный момент, согласились приехать полтора десятка лидеров. Это в основном СНГ плюс Абхазия и Южная Осетия в этом же списке. Целиком и полностью зависимые и состоящие на содержании у Путина главы непризнанных государств приедут. А масштабные мировые лидеры – нет.

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Так что, как ни крути, вот эти полтора десятка человек не самого крупного калибра не создают ощущения "все флаги в гости будут к нам". Нет такого ощущения. Возможно, если бы парад перенесли на осень, приехали бы больше лидеров. Но нет, нужно проводить сейчас, как можно скорее.

"Общероссийское голосование работает по принципу "кивните телевизору"

- Почему решено проводить именно голосование, а не референдум?

- Дело в том, что референдум – очень четко прописанная в российском законодательстве процедура. Там три месяца дается на обсуждение, очень четко прописаны вопросы работы комиссий по проведению референдума и так далее. Но самое главное – на референдум может выноситься только один вопрос, одна поправка. А ведь Путин ставит несколько десятков этих поправок. Тут вам и нерушимость границ, и историческая память, и индексация пенсий, и русский язык как государствообразующий, чего в Конституции отродясь не было. И, конечно, специально для Владимира Владимировича Путина – обнуление президентских сроков. Все это собрано в кучу, в один вопрос: поддерживаете вы все эти поправки или нет? А если я половину поддерживаю, а половину – нет?

Так вот, законодательство по референдуму просто не позволило бы все так провернуть. Надо спешить, а закон говорит: три месяца на подготовку. Надо спрятать среди пенсий обнуление сроков. А закон говорит: каждую поправку голосуем отдельно. Потому и придумали это голосование. В котором даже протоколы другие – максимально упрощенные. По которым не узнаешь, сколько людей проголосовало досрочно, сколько – удаленно. Только число проголосовавших и результат. То есть, резюмируя: референдум – очень четко прописанная процедура, очень-очень формализованная. Там шаг влево, шаг вправо – уже нарушение. А всероссийское голосование, как у нас здесь шутят, работает по принципу "кивните телевизору".

"Нужно спешить: в глазах народа Путин перестал быть "крутым пацаном"

- А зачем спешка? Нельзя ли было подождать, пока эпидситуация улучшится?

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- Относительно срочности. У меня на этот вопрос ответ один: рейтинг падает. Падает каждый месяц. В связи с коронавирусом. В связи с экономическими проблемами. В связи с тем, что Путин выглядит плохо. В связи с тем, что он проигрывает. Все эти разговоры о "русском мире" заканчиваются ничем. Украина от "русского мира" ушла. Причем никогда за последние триста лет Украина так далеко не была от Москвы, как сейчас, при Путине. Это не просто сосед – хороший или не очень. А враждебно настроенное государство, с которым де-факто тлеет необъявленная война. Большая Украина уходит в Европу со всеми концами. Большой привет Российской Федерации! И лично Владимиру Владимировичу Путину.

Беларусь. Где этот Евразийский союз, где этот "русский мир"? Экономика. Где "Островок стабильности", который нам Путин обещал, где это удвоение ВВП за 10 лет, где уровень Португалии по доходу на душу населения? Где базы на Луне, которые к 20 году обещал Рогозин построить? В общем, у людей накапливается непонимание. И чем дальше, тем больше.

Народ ведь к чему привык: Путин – вот такой крутой, кого надо нагнул, кого надо отфутболил. Под Штаты не прогибается, Саакашвили наказал. Простому народу это нравится. Вот такой крутой у нас президент. Но тут выясняется, что все не так. Лукашенко его посылает, украинцы, в общем, справляются. И в глазах народа Путин перестал быть крутым пацаном. Акела начал промахиваться, ему перестало фартить. И у людей возникает когнитивный диссонанс. Картинка мира начинает колебаться.

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- Это как-то подтверждается опросами или это ваши личные наблюдения?

- В январе Левада-Центр проводил опрос и задавал гражданам "закрытый" вопрос: "Вы поддерживаете Владимира Владимировича Путина"? Результат – 68%. В феврале – 69%. В марте – 63%, в апреле 59%. Сейчас, говорят, поддержка еще больше снизилась. Правда, результаты еще не опубликованы. И, акцентирую, это "закрытый" вопрос, в котором фигурирует только Путин. В открытом – "Какому из российских политиков вы доверяете?" – у Путина 28-30% от силы. Но важен даже не столько уровень, сколько динамика, тенденция. Доверие к Путину падает. Потому до сентября откладывать голосование нельзя. Поэтому и парад надо делать срочно.

Возвращаясь к причинам спешки. Кроме главной, есть еще второстепенные по значению, но тоже значимые вещи. Суд по MH17 начался. Уже принято решение по ЮКОСу. И надо от всего этого прикрыться. А как прикрываться? Вот вам решение народа: верховенство российского права над международным. Ну, то есть понятно: снова построить "железный занавес", повернуться к миру бронированной задницей и играть роль латиноамериканского броненосца. Другого варианта-то уже и не остается. С Путиным никто разговаривать не хочет.

"Путин попал в ловушку"

- А можно вообще отменить всероссийское голосование? Ведь поправки к Конституции и так одобрены уже всеми возможными ветвями власти, включая Конституционный суд?

- Мое субъективное мнение: у Путина и так с юридической точки зрения очень слабая позиция с этими поправками. Поправки "с бору по сосенке", довольно хлипкие, взаимно неувязываемые. Все это выглядит довольно жидко. И, я полагаю, у Путина была примерно такая идея: пусть слабые, жидкие, но вот три четверти народа – 75%, а лучше 80% – поддержали, и все, воля народа, идите вы все со своими претензиями лесом…

И, кстати, эта идея была вполне реальна. Если бы голосование состоялось по плану – в апреле – все получилось бы так, как планировал Кремль. Но вот сейчас, когда рейтинг падает, Путин, конечно, предпочел бы отказаться от голосования. Но без него уже не обойтись. Поскольку вопрос всероссийского голосования по этим изменениям "узаконен" Конституционным судом. У КС был очень интересный вердикт, который состоял из двух частей. Первая – это, собственно, решение по поправкам. КС, конечно, написал, что поправки полностью соответствуют "духу и букве" и так далее. А вот вторая часть – по процедуре. Как эти изменения вступают в силу. И здесь КС написал, в том числе, что поправки вступают в силу после всероссийского голосования. То есть с юридической точки зрения провести поправки без голосования уже нельзя. Тут Путин попал в ловушку. Хоть тресни, а голосование проведи.

Видео: Reuters

"Могли бы провалить голосование"

- Как-то спрогнозировать результаты голосования можно?

- Ну как это можно прогнозировать? Будут такими, как нужно. Правда, уже сейчас стали говорить, что нам уже не надо две трети поддержки, надо, чтобы 55% явка была. Ну вы же понимаете, коронавирус и так далее… Ну, и из них процентов 60% проголосуют "за".

- Это установки такие?

- Это не то, чтобы спускали сверху. Но эти цифры назвали в Кремле как, в принципе, удовлетворительные. И понятно, что на местах их восприняли как установку. Региональные начальники – люди опытные. Как умеют, так и обеспечат. Где-то фальсификацией, где-то мобилизацией приводного электората. Где-то люди и так поддержат. Государственная агитационная машина ведь не совсем уж вхолостую работает, люди смотрят телевизор. Процентов 30 электората у Путина есть, этого, что называется, не отнимешь.

- А неприятные для Кремля неожиданности могут быть?

- Ну конечно! Вот сейчас интеллигенция яростно спорит: ходить – не ходить. Одни призывают к бойкоту, другие – прийти и проголосовать против. А обычный человек – он, конечно, далек от этих сложных дискуссий. Он сидит дома, смотрит телевизор. Но кроме того, что смотрит телевизор, еще ходит на работу, ходит в магазины, общается со знакомыми. И он все видит. У него есть голова на плечах, и он понимает, что власти ему врут. И потому безо всяких сложных дискуссий думает: ну, не пойду. Противно!

Поэтому в основном большинство тех, кто потенциально настроен против Путина, голосование проигнорирует. И жаль, что проигнорирует. Потому что, если бы они пришли, то могли бы провалить эту процедуру. Хотя бы в Москве и каких-то отдельных регионах создать "зоны, свободные от обнуления".

Но я как аналитик не думаю, что голосование провалится. Просто будет низкая явка, которую не так сложно подтянуть за счет контролируемых регионов, "электоральных султанатов", где голосуют не люди, а власть. И сколько голосов надо власти, столько она и обеспечит, хоть 120%.

"Если Путин уйдет, на него мгновенно навесят все"

- После утверждения поправок к Конституции возможны досрочные президентские выборы в РФ? Я к тому, что такая версия также ходит.

- Мне кажется, Путин об этом просто даже еще не задумывался. Понимаете, он привык иметь несколько разных вариантов на любой случай жизни. Но сейчас он находится в настолько узком коридоре возможностей, ему настолько важно "хоть тушкой, хоть чучелом" пройти через это вот народное голосование, что, как мне кажется, он пока еще дальше ничего не планирует. А вот потом, когда он пролезет в "игольное ушко" голосования, он будет думать. Сколько это будет стоить. Как много престижа, чести, уважения он потеряет в этом процессе "народного голосования". Если окажется, что все под контролем, элиты делают ему результат – будет рассматриваться один вариант. Если нет – другой. Не знаю, решится ли он вот так сразу бросаться из одного очень сомнительного процесса в другой – выборы. Я, вот честно, просто не знаю, выгодно ли ему ускорять процесс.

Уйти он тоже не может: как только он уходит, он становится слабым и беззащитным. И на него тотчас чего только не навесят. Мгновенно навесят все. Причем кто угодно – преемник, не преемник. Даже самый близкий и преданный наследник Путина сдаст его. И Путин это прекрасно понимает. Вот, в общем, о чем этот парад и это голосование. Единственный человек в стране, кому они нужны, – это Владимир Владимирович Путин. И люди это понимают. Им не до голосования. Им бы сейчас денег где-то найти, работу, вирус не подхватить, не дай Бог.

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