В САП обвиняют НАБУ в "сливе" данных расследования

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что обеспокоены систематическим разглашением сведений, составляющих тайну досудебного расследования в уголовном производстве НАБУ.

Об этом сообщает САП в Facebook.

В Антикоррупционной прокуратуре отмечают, что установленные отдельные факты передачи информации, "в том числе и служебных документов работниками НАБУ третьим лицам".

"В частности, одним из народных депутатов Украины, в средствах массовой информации и социальных сетях недавно распространено искаженную информацию о ходе и результатов предварительного расследования отдельных уголовных производств", – говорится в сообщении.

В САП объясняют, что освещая такие данные народный депутат подтверждает свою осведомленность выдержками из служебных документов НАБУ.

"В указанных документах содержались сведения о лицах, субъектах хозяйствования, которые могут быть причастны к ряду преступлений и в настоящее время отрабатываются в рамках проведения следственных (розыскных) действий и международно-правовой помощи, а также другая информация, которая составляет тайну досудебного расследования и не подлежит разглашению", - отмечают в САП.

В Антикоррупционной прокуратуре отмечают, что аналогичные случаи осуществляются систематически и касаются ряда досудебных расследований НАБУ.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБУ еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", – заявляют в САП.

В частности, в прокуратуре отмечают, что по результатам одной из публикаций подозреваемому лицу стало известно о том, что касательно него решается вопрос об уведомлении о подозрении еще до фактического принятия такого решения.

В результате этот человек покинул Украину, чтобы избежать уголовной ответственности.

"Систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства", – объясняют в САП.

В результате, как утверждают в САП, "по факту разглашения данных предварительного расследования, совершенного следователем, работником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании внесены сведения в ЕРДРпо ч. 2 ст. 387 УК Украины ".

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено детективам Управления внутреннего контроля НАБУ.

Как сообщалось, ранее специализированный антикоррупционный прокурор заместитель генерального прокурора Назар Холодницкий, которого ранее комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на взыскание в виде выговора, ушел в отпуск.