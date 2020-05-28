В САП отреагировали на отказ Германии выдать Украине Онищенко

Решение немецкого суда уже нельзя оспорить, но оно может быть пересмотрено

Специализированная антикоррупционная прокуратура отреагировала на отказ Германии экстрадировать в Украину экс-нардепа Александра Онищенко. В САП заявили, что решение немецкого суда не повлияет на расследование "газового дела".

В прокуратуре отметили, что причиной отказа стало сомнение суда Ольденбурга (Германия) в соблюдении Украиной минимальных международных стандартов условий заключения.

"Заметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств. Вместе с тем отмечаем, что это решение суда г. Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 года судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)", – говорится в сообщении САП на Facebook.

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В ведомстве добавили, что сейчас в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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